Назначен заместитель акима Жамбылской области
15 февраля 2017, 11:11
Им стал Абдраимов Галымжан.
Распоряжением акима Жамбылской области №51-ө от 15 февраля 2017 года Абдраимов Галымжан Райылович назначен заместителем акима Жамбылской области, передает Zakon.kz со ссылкой на веб-сайт акимата региона.
Дата рождения: 14.05.1965
Место рождения: КазССР; Джамбулская область; с. Луговое
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт (1988)
Инженер-строитель
· Университет «Туран» (2003)
Юрист
Научные звания, степени, деятельность:
· Академик Международной академии информатизации (2001)
Трудовой стаж:
· Мастер колхоза (1987-1991);
· Техник-строитель архитектурно-планировочного бюро при Луговском райисполкоме (1992-1993);
· Помощник главного архитектора Луговского района (1993);
· Председатель крестьянского хозяйства «Алрай» (1993-1995);
· Исполнительный директор ТОО «Альтаир Лтд.» (1995-1998);
· Внештатный эксперт, главный специалист, начальник отдела «Алматыгорстройлицензии» (1998-2000);
· Директор Алматинского областного государственного центра лицензирования архитектурно-строительной деятельности (2000-2002);
· Начальник территориального управления архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области (2002-2003);
· Заместитель директора департамента индустрии, торговли и поддержки малого бизнеса - главный государственный строительный инспектор по г. Астане (2003-2004);
· Начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля, инспектирования и лицензирования Алматинской области (2004-2005);
· Начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области (2005-2009);
· Начальник управления Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (2009);
· Директор департамента государственного архитектурно-строительного контроля, аттестации и аккредитации - государственный строительный инспектор Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (2009-2013);
· Заместитель Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министра регионального развития Республики Казахстан (2013-2014);
· Руководитель аппарата акима Алматинской области (09.2014-27.01.2015)
· Заместитель акима Алматинской области (с 27.01.2015)
Фото: bobrlife.by
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