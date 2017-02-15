На Техас обрушилась серия торнадо

Серия из шести торнадо обрушилась во вторник на прибрежную область к юго-западу от крупнейшего города штата Техас Хьюстона,

По данным агентства, не менее шести человек пострадали в результате непогоды в 70 милях (113 километрах) от Хьюстона. По предварительным данным, сообщается о разрушении четырех домов и повреждении еще нескольких. Еще семь человек пострадали и были госпитализированы, их травмы оцениваются как не опасные для жизни.





По данным агентства, ряд слабых торнадо был зафиксирован в других зонах к юго-западу от города Хьюстон, где также сообщается о различных повреждениях. Также сообщается о выпадении достаточно обильных осадков в зонах к западу от города Остин.