На Техас обрушилась серия торнадо
15 февраля 2017, 11:12
Есть пострадавшие.
Серия из шести торнадо обрушилась во вторник на прибрежную область к юго-западу от крупнейшего города штата Техас Хьюстона, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, передает РИА Новости.
По данным агентства, не менее шести человек пострадали в результате непогоды в 70 милях (113 километрах) от Хьюстона. По предварительным данным, сообщается о разрушении четырех домов и повреждении еще нескольких. Еще семь человек пострадали и были госпитализированы, их травмы оцениваются как не опасные для жизни.
По данным агентства, ряд слабых торнадо был зафиксирован в других зонах к юго-западу от города Хьюстон, где также сообщается о различных повреждениях. Также сообщается о выпадении достаточно обильных осадков в зонах к западу от города Остин.
Метеослужба объявила предупреждения о торнадо во многих округах штата. Спецслужбы работают над восстановлением электроэнергии в некоторых округах, сотрудники Международного Комитета Красного Креста (МККК) предлагают помощь пострадавшим.
Ранее сообщалось о серии торнадо в крупнейшем городе в штате Луизиана на юге США, в результате которого пострадали примерно 30 человек.
Фото © AP Photo/ Gerald Herbert
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