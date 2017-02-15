В $200 млн может обойтись ремонт разрушившейся плотины в Калифорнии

Ремонт разрушившейся плотины Oroville в американском штате Калифорния может обойтись в 200 миллионов долларов,

Вода на самой высокой в США плотине в городе Оровилл начала переливаться через основной и запасной водосбросы в субботу после сильных дождей. Затем власти сообщили о разрушении плотины и объявили немедленную эвакуацию в районе ЧП.





"Восстановление поврежденных бетонных водоотводов плотины Oroville будет стоить от 100 до 200 миллионов долларов", — говорится в сообщении агентства со ссылкой на директора управления Билла Кройла. По его словам, ремонтные команды уже работают над планом по восстановлению плотины.





Власти штата Калифорния ранее понизили уровень опасности из-за разрушения плотины Oroville до "предупреждения о возможной эвакуации" и разрешили почти 200 тысячам эвакуированных вернуться домой. Плотина Oroville — самая высокая в США, объем озера, которое она перегораживает, составляет более 4 кубических километров воды.





Президент США Дональд Трамп предоставил федеральную помощь Калифорнии в связи с чрезвычайным происшествием на плотине.