В Алматинской области правонарушители оправдывают свои поступки алкогольным опьянением

Показатели так называемой «пьяной преступности» увеличены в Талдыкоргане, Панфиловском, Кербулакском и Аксуском районах.

Тема роста в регионе количества преступлений и правонарушений, совершенных в нетрезвом состоянии, была озвучена на пресс-конференции, организованной Местной полицейской службы ДВД Алматинской области, передает передает Zakon.kz





«Действительно, по итогам 2016 года наблюдается рост подобных фактов на 48%. Но необходимо отметить, при допросе лиц, подозреваемых в совершении уголовного правонарушения, задержанные, как правило, оправдывает свои действия алкогольным опьянением, хотя в реальности медосвидетельствованием употребление спиртного не подтверждается», - заявил заместитель начальника областного МПС Шынгыс Сабуров.





Сообщается, что полицейские региона в 2016 году отправили на принудительное лечение в СпецЛПУ 233 человек, страдающих алкоголизмом. А также благодаря принятым полицией профилактическим мерам в регионе удалось уменьшить на 13,2% количество фактов распития спиртных напитков в общественных местах и на улицах.





«Показатели так называемой «пьяной преступности» увеличены в Талдыкоргане, Панфиловском, Кербулакском и Аксуском районах. И в целях оздоровления обстановки в этом направлении мы принимаем ряд организационных и практических мер» - резюмировали в полиции.



