Доллар на торгах снизился до 321 тенге
15 февраля 2017, 11:16
Объем торгов составил 50 млн 400 тыс. долларов.
Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 15 февраля 2017 года составил 321,45 тенге, По сравнению с утренней сессией 14 февраля (322,55/$1) нацвалюта укрепилась на 1,1 тенге, сообщает Zakon.kz.
По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 320 тенге за доллар США, максимальный - 322,15 тенге. Объем торгов составил 50 млн 400 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой - 107.
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