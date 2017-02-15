Индийская ракета-носитель Polar одновременно вывела в космос 104 спутника
15 февраля 2017, 11:20
Для единовременного запуска это рекордный показатель, пишет агентство Синьхуа.
Индийская ракета-носитель Polar 15 февраля вывела в космос 104 спутниковых аппарата. Как сообщило агентство Синьхуа, это рекордный показатель для единовременного запуска, передает ТАСС.
По его данным, старт ракеты-носителя состоялся с космодрома Шрихарикота. Ракета несет на себе основной спутник зондирования Земли весом в 714 килограмм и 103 "наноаппарата" общим весом в 664 килограмма.
Как отмечает агентство, практически все наноспутники принадлежат другим странам, в том числе Израилю, Казахстану, Нидерландам, Швейцарии и ОАЭ. Наибольшее количество из них - 96 единиц - являются собственностью США.
Ранее рекорд по наибольшему количеству выводимых аппаратов на одном носителе принадлежал России: в 2014 году таким образом были запущены 39 спутников.
Роман Баландин
Фото © AP Photo/Arun Sankar K.
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