ПРАВМЕДИА: бесплатный вебинар «Исполнительное производство»
15 февраля 2017, 11:28
Участие бесплатное по предварительной регистрации.
Дамы и господа! Приглашаем вас на бесплатный вебинар ИС «Параграф» на тему: «Исполнительное производство».
Вебинар состоится 28 февраля 2017 года в 11:00 по времени Астаны. Планируемая продолжительность – 1 час 30 минут. Ведущий – Серик Айтбаев, адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов.
Доверие к судебной системе в целом зависит от того, насколько эффективно исполняются решения суда. Недовольство работой судебных исполнителей стало уже привычным явлением в казахстанском обществе. При этом недовольны действиями судоисполнителя как должники, так и взыскатели.
Как устроен институт исполнительного производства в Казахстане? Какими НПА и документами руководствуется судебный исполнитель в своей деятельности? Какие ограничительные меры и когда имеет право применять судебный исполнитель к должнику? Как обжаловать исполнительный лист? – обо всем этом мы поговорим на вебинаре.
Участие бесплатное по предварительной регистрации. Если у Вас есть вопросы по теме, задайте их заранее, чтобы ведущий мог дать более полный и подкрепленный правовыми нормами ответ.
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