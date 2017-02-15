ПРАВМЕДИА: бесплатный вебинар «Исполнительное производство»

Дамы и господа! Приглашаем вас на бесплатный вебинар ИС «Параграф» на тему: «Исполнительное производство»





Вебинар состоится 28 февраля 2017 года в 11:00 по времени Астаны. Планируемая продолжительность – 1 час 30 минут. Ведущий – Серик Айтбаев , адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов.





Доверие к судебной системе в целом зависит от того, насколько эффективно исполняются решения суда. Недовольство работой судебных исполнителей стало уже привычным явлением в казахстанском обществе. При этом недовольны действиями судоисполнителя как должники, так и взыскатели.





Как устроен институт исполнительного производства в Казахстане? Какими НПА и документами руководствуется судебный исполнитель в своей деятельности? Какие ограничительные меры и когда имеет право применять судебный исполнитель к должнику? Как обжаловать исполнительный лист? – обо всем этом мы поговорим на вебинаре.



