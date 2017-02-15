Самый завидный жених Казахстана раскритиковал День Святого Валентина

Димаш Адилет, известный в интернете как самый завидный жених Казахстана или " Казахстанский Кристиан Грей " раскритиковал День Святого Валентина на своей странице в

Instagram

. Казахстанец призвал людей отойти подальше от меркантильности и "праздновать любовь каждый день" вместо одного дня в году. Пост привлек более 20000 лайков и 500 комментариев, сообщает Zakon.kz.





"А, День Святого Валентина. Розы, шоколад, плюшевые мишки и… разочарование. Меня всегда беспокоила идея выделения одного дня в году для демонстрирования чувств к своей спутнице. Этот праздник во многих смыслах отражает проблемы нашего современного общества. ‘Изготовленная’ любовь продается под коммерческим претекстом во время поверхностного праздника. Целый сбор искусственных способов показать предположительно настоящие чувства. Общество оказывает большое давление на мужчин, ведь они должны показать насколько сильно они любят своих дам, посредством траты денег. А дамы в свою очередь чувствуют себя обязанными сделать ‘что-то’ в замен. Везде деньги, везде транзакции. Это превращается в странные ‘соревнования’. Девушки выставляют бессмысленные фотографии своих цветов с невинными цитатами, в секрете делая это только чтобы показать другим как сильно их любят. С каких пор любовь измеряется деньгами? Люди теряют связь со своей природой и духом. В обществе с катастрофической нехваткой любви, нам нужно учиться показывать её естественными способами. Если вы хотите праздновать #любовь, делайте это каждый день", - написал Адилет.





Напомним, что Димаш Адилет живет в швейцарской Женеве. Является членом организации для людей с высоким показателем интеллекта, а также обладает одним из самых популярных Instagram-аккаунтов в Казахстане.

