Таможенный союз установил новые условия ввоза товаров из других стран

Изменения касаются товаров, ввозимых физическими лицами в сопровождаемом и несопровождаемом багаже на территорию Таможенного союза.

В Казахстане введены новые правила ввоза товаров из-за рубежа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент госдоходов Алматы.

Нововведения предусмотрены изменениями в приказ министра финансов РК № 250 «Об установлении критериев отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования».

В частности, изделия из меха, в том числе и головные уборы, можно провозить в количестве 1 шт. одного наименования, размера и фасона на человека. То же самое касается велосипеда, детской коляски и портативного переносного компьютера. Зато мобильные телефоны и планшеты можно провозить в количестве 2 единиц на 1 человека. А ювелирные изделия и вовсе можно провозить в количестве 5 штук на человека.

При этом частота пересечения физического лица и перемещения им товаров через границу Таможенного союза не должного превышать одного раза в месяц.

Транспортные средства для личного пользования, ввозимые на таможенную территорию ТС, любым способом, если их количество превышает 1 единицу в год, рассматриваются как предназначенные для предпринимательской деятельности.

Стоит отметить, показатели не применяются в отношении товаров, бывших в употреблении, за исключением транспортных средств для личного пользования.