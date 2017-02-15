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В Акмолинской области женщина обвинила супруга в изнасиловании дочери

15 февраля 2017, 11:43

Мужчина подозревается в насилии над родной дочерью.


В Акмолинской области родной отец подозревается в изнасиловании дочери, проводится расследование, сообщили Sputnik Казахстан источники в правоохранительных органах.

Обращение местной жительницы недавно поступило в районный отдел внутренних дел Акмолинской области.

"Заявительница указала, что супруг, 1977 года рождения, вступил в половую связь с 12-летней дочерью. По факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 120 УК РК, назначена экспертиза", – сообщил источник.

В областной прокуратуре факт поступления заявления в полицию об изнасиловании несовершеннолетней подтвердили, но от комментариев воздержались.

Фото: Алау

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