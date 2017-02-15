В Алматы в 2016 году поймали 2370 пьяных водителей
15 февраля 2017, 11:48
4500 водителей лишили водительских прав.
ДВД Алматы: в минувшем году фото и видеофиксаторами выявлено порядка 500 тысяч правонарушений, передает Zakon.kz.
Всего выявлено около полумиллиона дорожных правонарушений. Задержано 2 тысячи 370 водителей в нетрезвом состоянии, 4 тысячи 500 лишены водительских прав.
«Принимаются меры по наведению порядка на дорогах города. Подавляющая масса дорожных нарушений выявляется с помощью фото-видеофиксаторов. Их применение способствовало снижению дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 6,3%, в том числе со смертельным исходом на 10,4%. На 1,9% меньше стало погибших в ДТП, на 5,1% – раненных. Совместно с акиматом города приняты меры по обеспечению безопасности пешеходов на 52-х пешеходных переходах через магистральные улицы путем установки 372 дорожных знаков, установлено около 300 погонных метров ограждений и 116 дополнительных светильников, 4 нерегулируемых пешеходных перехода оборудованы 8-ю ограничителями скорости ударного воздействия», - рассказал начальник Управления административной ответственности полковник полиции Нурлан Алмасбеков.
фото: Караван
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