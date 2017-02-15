Д.Акишев: На валютном рынке Казахстана наблюдается стабильность

В настоящее время на валютном рынке наблюдается стабильность. Более того, курс тенге укрепляется в ответ на улучшение внешних экономических условий. Об этом депутатам Мажилиса Парламента РК сообщил Председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев, выступая сегодня с докладом по вопросам изменений в законопроект «О республиканском бюджете на 2017-2019 годы», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.





«После перехода на режим свободно плавающего обменного курса и адаптации субъектов экономики к новым условиям обменный курс соответствует объективным факторам и обеспечивает конкурентоспособность наших производителей. Все это происходит на фоне отсутствия вмешательства Национального Банка на валютном рынке. Мы не проводим интервенции с сентября 2016 года», – подчеркнул Д. Акишев.





По его словам, подобная политика позволяет сохранять золотовалютные резервы. Так, как сообщил Глава Нацбанка, на конец января общие резервы страны, включая валютные активы Нацфонда, достигли почти 92 млрд. долларов. «Это уже выше уровня конца 2015 года», – резюмировал он.