В Москве поймали раненного при нападении на инкассаторов бандита





Юлия Иванова, старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ: «Во время проведения совместной спецоперации сотрудников Главного управления, столичной полиции и бойцов Росгрвардии, задержан один из подозреваемых в нападении на сотрудников инкассации на северо-востоке Москвы».





По словам Ивановой, в перестрелке с инкассаторами задержанный получил ранение, но это не помешало ему скрыться с места преступления. Сообщается, что сейчас травмированный злоумышленник находится в больнице. Как только врачи окажут ему необходимую медицинскую помощь, сотрудники столичного ГСУ СКР приступят к следственным действиям. Пока устанавливаются личность и местонахождение третьего налетчика.





Нападение на инкассаторов произошло накануне на улице Римского-Корсакова. Сообщалось, что один из злоумышленников был убит ответным огнем, двое других скрылись. В результате налета один инкассатор получил ранение.



