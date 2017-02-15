В Москве поймали раненного при нападении на инкассаторов бандита
15 февраля 2017, 11:54
О совместной спецоперации сотрудников столичной полиции и бойцов Росгрвардии рассказали в московском ГСУ СКР.
В российский столице задержали одного из участников вооруженного нападения на инкассаторов, которое накануне произошло в Отрадном, передает телеканал НТВ.
Юлия Иванова, старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ: «Во время проведения совместной спецоперации сотрудников Главного управления, столичной полиции и бойцов Росгрвардии, задержан один из подозреваемых в нападении на сотрудников инкассации на северо-востоке Москвы».
По словам Ивановой, в перестрелке с инкассаторами задержанный получил ранение, но это не помешало ему скрыться с места преступления. Сообщается, что сейчас травмированный злоумышленник находится в больнице. Как только врачи окажут ему необходимую медицинскую помощь, сотрудники столичного ГСУ СКР приступят к следственным действиям. Пока устанавливаются личность и местонахождение третьего налетчика.
Нападение на инкассаторов произошло накануне на улице Римского-Корсакова. Сообщалось, что один из злоумышленников был убит ответным огнем, двое других скрылись. В результате налета один инкассатор получил ранение.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4844283-b917bee76d9d03142646c7552061cf52
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...