КНБ передадут коррупционные дела
15 февраля 2017, 12:14
КНБ предлагается представить право расследовать уголовные дела о коррупции в отношении сотрудников специальных государственных органов, антикоррупционной службы и военнослужащих.
Первый заместитель генерального прокурора РК Иоган Меркель представил в мажилисе проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствовании правоохранительной системы», сообщает ИА «NewTimes.kz».
Документ предусматривает передачу коррупционных дел в ведение комитета национальной безопасности.
«Комитету национальной безопасности предлагается представить право расследовать уголовные дела о коррупции в отношении сотрудников специальных государственных органов, антикоррупционной службы и военнослужащих. Полагаем, что эта поправка обусловлена спецификой их службы, она также обеспечит альтернативный баланс по делам этой категории с национальном бюро по противодействию коррупции», — сказал Меркель на пленарном заседании мажилиса парламента.
Кроме того, по словам замгенпрокурора, законопроект предполагает упрощение процедуры расследования дел об уголовных проступках по аналогии с делами ускоренного производства, расширение прав следователей на обжалование решения прокурора и полномочий следственного судьи при даче санкций на содержание под стражей.
Изменения и дополнение вносятся в три кодекса и шесть законов РК.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4844285-b07668ffee918e3fbb83e55915e7a4c8
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...