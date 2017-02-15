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КНБ передадут коррупционные дела

15 февраля 2017, 12:14

КНБ предлагается представить право расследовать уголовные дела о коррупции в отношении сотрудников специальных государственных органов, антикоррупционной службы и военнослужащих.


Первый заместитель генерального прокурора РК Иоган Меркель представил в мажилисе проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствовании правоохранительной системы», сообщает ИА «NewTimes.kz».

Документ предусматривает передачу коррупционных дел в ведение комитета национальной безопасности.

«Комитету национальной безопасности предлагается представить право расследовать уголовные дела о коррупции в отношении сотрудников специальных государственных органов, антикоррупционной службы и военнослужащих. Полагаем, что эта поправка обусловлена спецификой их службы, она также обеспечит альтернативный баланс по делам этой категории с национальном бюро по противодействию коррупции», — сказал Меркель на пленарном заседании мажилиса парламента.

Кроме того, по словам замгенпрокурора, законопроект предполагает упрощение процедуры расследования дел об уголовных проступках по аналогии с делами ускоренного производства, расширение прав следователей на обжалование решения прокурора и полномочий следственного судьи при даче санкций на содержание под стражей.

Изменения и дополнение вносятся в три кодекса и шесть законов РК.

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