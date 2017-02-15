Назначен заместитель акима Жамбылской области

Распоряжением акима Жамбылской области №51-ө от «15» февраля 2017 года Абдраимов Галимжан Райылович назначен заместителем акима Жамбылской области

Абдраймов Галимжан Райлович родился в 1965 году, по национальности казах, имеет высшее образование, в 1988 году окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт по специальности «инженер-строитель», 2003 году университет «Туран» по специальности «юрист».

Трудовую деятельность начал в 1987 году мастером строительного участка колхоза «Шығыс» в Джамбулской области.

В 1991-1998 г.г.- техник-строитель хозрасчетно-проектного производственного архитектурно-планировочного бюро при Луговском райисполкоме, председатель крестьянского хозяйства «Алрай», исполнительный директор архитектурно-строительной фирмы ТОО «Альтаир» ЛТД; 1998-2002 г.г.- эксперт, главный специалист, начальник отдела, директор Алматинского городского центра лицензирования архитектурно-градостроительной деятельности; 2002-2003 г.г. -начальник территориального управления архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области, заместитель директора департамента индустрии, торговли и поддержки малого бизнеса по городу Астана; 2003-2009 г.г. -начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области; 2009-2013 г.г.- государственный инспектор строительства Республики Казахстан - начальник управления, директор департамента в Агентстве Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 2013-2014 г.г.- заместитель председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан; 2014-2015 г.г. -руководитель аппарата акима Алматинской области; 2015-2017 г.г.- заместитель акима Алматинской области.