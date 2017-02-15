Казахстанские воркаутеры бросили вызов сопернику Головкина

Казахстанская федерация Street Workout решила поддержать чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) в предстоящем бою с Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО). Воркаутеры считают, что Головкин одержит победу над соперником в первом раунде, и поддержка домашних трибун не поможет американцу, сообщает сообщает Zakon.kz





«Джейкобс ты говорил, что у тебя крутые фаны и они тебе помогут тебе выиграть? Не будь так уверен чувак. Наш «Трипл Джи» в первом же раунде тебя ушатает. Так было со всеми, так будет и с тобой», - говорится в видеообращении.









А если Геннадий Головкин все же проиграет, то любители уличных дисциплин пообещали побрить свои бороды. Бой Головкин-Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.