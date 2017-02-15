В Казахстане семейных дебоширов будут задерживать на двое суток
15 февраля 2017, 12:23
Cейчас административным кодексом установлено трехчасовое задержание семейного дебошира.
На пленарном заседании мажилиса министр внутренних дел Калмуханбет Касымов попросил спикера нижней палаты парламента Нурлана Нигматулина поддержать соответствующую поправку в закон, сообщает ИА «NewTimes.kz».
«Три часа нам ничего не дают. Мы дебошира вечером забираем, пока доведем в райотдел, освидетельствуем. Мы его отпускаем домой, и он вытворяет еще больше дел. Разговор идет о семейных дебоширах в нетрезвом состоянии. Поэтому, прошу вас, внесите 48 часов. Это старая практика, хорошо проверенная в Казахстане», — обратился министр внутренних дел Калмуханбет Касымов к спикеру мажилиса Нурлану Нигматулину.
«У нас есть возможность до второго чтения законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования правоохранительной системы». Думаю, мы поработаем по этой поправке», — пообещал Нигматулин.
Между тем в кулуарах мажилиса первый заместитель генерального прокурора РК Иоган Меркель прокомментировал данную поправку.
«Когда принимали административный кодекс, эти задержания сократили. Наша позиция, мы поддерживаем МВД», — сказал Меркель.
Напомним, сейчас административным кодексом установлено трехчасовое задержание семейного дебошира.
Фото: НГС
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4844289-23783cd0d6e30fc0ec1251b123755bec
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...