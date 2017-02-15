Алматинским школьникам покажут исправительную колонию

С 15 по 18 февраля на территории Алматы запланировано проведение широкомасштабной акции «Подросток – Закон - Безопасность» с привлечением представителей заинтересованных государственных органов, неправительственных организаций, общественности и средств массовой информации, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.





«Цель акции - профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, а также повышение их правовой грамотности. В рамках проводимого мероприятия предусмотрено посещение несовершеннолетними воспитательной колонии ЛА-155/6, Специальной организации образования для детей с девиантным поведением, Центра адаптации несовершеннолетних, а также специальных учреждений органов внутренних дел и музея ДВД», - уточнила начальник отдела ювенальной полиции Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Лейла Алипбаева.





Для эффективного и результативного проведения акции привлечены органы образования, местные исполнительные органы, члены Молодежного крыла «Жас Отан», а также неправительственные организации.





«Следует отметить, что значительную роль в предупреждении правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, а также в вопросе повышения ответственности родителей за воспитание детей, играют профилактические мероприятия. Так, проводятся встречи с учащимися общеобразовательных учебных заведений и их родителями. К профилактической работе активно привлекаются детско-юношеские организации (отряды «Юных помощников полиции», «Жас Ұлан», «Жас Қыран»), которые оказывают содействие школьным инспекторам полиции в профилактике и предупреждении правонарушений среди учащихся. Действующие ученические формирования оказывают положительное влияние на состояние правопорядка в учебных заведениях. Кроме того, одним из основных рычагов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних является взаимодействие с межведомственными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города и районов. В минувшем году на заседании комиссии рассмотрены 270 материалов по различным фактам в интересах несовершеннолетних», - резюмировала Л. Алипбаева.