Президентские выборы в Кыргызстане пройдут 19 ноября

Очередные президентские выборы в Киргизии пройдут 19 ноября, сообщила в среду пресс-служба киргизского лидера Алмазбека Атамбаева, передает передает РИА Новости





Согласно конституции Киргизии, президент страны избирается на один шестилетний срок. Один человек может только один раз в жизни занимать высокий пост. Полномочия нынешнего президента Атамбаева, избранного в 2011 году, заканчиваются осенью 2017 года. Сам Атамбаев неоднократно заявлял, что не намерен готовить себе преемника.





"Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня принял председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекову. Глава государства отметил особую важность выборов нового президента страны, которые в соответствии с конституционным законом состоятся в третье воскресенье ноября, то есть 19 ноября текущего года", — сообщила пресс-служба лидера республики.



