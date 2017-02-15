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Президентские выборы в Кыргызстане пройдут 19 ноября

15 февраля 2017, 12:30

Согласно конституции Киргизии, президент страны избирается на один шестилетний срок.


Очередные президентские выборы в Киргизии пройдут 19 ноября, сообщила в среду пресс-служба киргизского лидера Алмазбека Атамбаева, передает РИА Новости.

Согласно конституции Киргизии, президент страны избирается на один шестилетний срок. Один человек может только один раз в жизни занимать высокий пост. Полномочия нынешнего президента Атамбаева, избранного в 2011 году, заканчиваются осенью 2017 года. Сам Атамбаев неоднократно заявлял, что не намерен готовить себе преемника.

"Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня принял председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекову. Глава государства отметил особую важность выборов нового президента страны, которые в соответствии с конституционным законом состоятся в третье воскресенье ноября, то есть 19 ноября текущего года", — сообщила пресс-служба лидера республики.

Фото © РИА Новости. Наталья Селиверстова

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