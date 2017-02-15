Кремль собрался выйти на рынок с собственной торговой маркой к апрелю
15 февраля 2017, 12:38
Об этом в среду, 15 февраля, сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Крылова.
Управление делами президента России готовит к выходу на рынок продукцию под собственной торговой маркой «Кремлевское качество» в начале апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Основная идея данного проекта заключается в постоянном отборе на базе "зонтичного бренда" товаров с высоким качеством, которые будут доступны не только покупателям в подведомственных Управделами предприятиях, но и рядовым потребителям в торговых сетях», — сказала Крылова.
«Продукция будет представлена в нескольких товарных категориях, в том числе молочная продукция и бакалея. И позиционироваться в ценовом сегменте "средний плюс"», — отметила она.
По ее словам, проект будет решать задачи, имеющие высокую социальную значимость, в частности, поддерживать отечественных производителей, включая малый и средний бизнес. Бренд «Кремлевское качество» сформирует пул добросовестных поставщиков и поспособствует их продвижению на рынке.
Ключевая идея состоит в том, чтобы обеспечить поставку первосортной продукции при сохранении доступной цены, уточнила пресс-секретарь.
Контроль качества будет проводиться на базе независимой аккредитованной лаборатории.
Управление делами президента организовывает и непосредственно осуществляет материально-техническое обеспечение, а также социально-бытовое, медицинское, санаторно-курортное обслуживание деятельности федеральных государственных органов власти.
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости
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