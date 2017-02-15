Кремль собрался выйти на рынок с собственной торговой маркой к апрелю

Управление делами президента России готовит к выходу на рынок продукцию под собственной торговой маркой «Кремлевское качество» в начале апреля,

«Основная идея данного проекта заключается в постоянном отборе на базе "зонтичного бренда" товаров с высоким качеством, которые будут доступны не только покупателям в подведомственных Управделами предприятиях, но и рядовым потребителям в торговых сетях», — сказала Крылова.

«Продукция будет представлена в нескольких товарных категориях, в том числе молочная продукция и бакалея. И позиционироваться в ценовом сегменте "средний плюс"», — отметила она.





По ее словам, проект будет решать задачи, имеющие высокую социальную значимость, в частности, поддерживать отечественных производителей, включая малый и средний бизнес. Бренд «Кремлевское качество» сформирует пул добросовестных поставщиков и поспособствует их продвижению на рынке.





Ключевая идея состоит в том, чтобы обеспечить поставку первосортной продукции при сохранении доступной цены, уточнила пресс-секретарь.





Контроль качества будет проводиться на базе независимой аккредитованной лаборатории.





Управление делами президента организовывает и непосредственно осуществляет материально-техническое обеспечение, а также социально-бытовое, медицинское, санаторно-курортное обслуживание деятельности федеральных государственных органов власти.