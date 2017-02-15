Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Кремль собрался выйти на рынок с собственной торговой маркой к апрелю

15 февраля 2017, 12:38

Об этом в среду, 15 февраля, сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Крылова.


Управление делами президента России готовит к выходу на рынок продукцию под собственной торговой маркой «Кремлевское качество» в начале апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Основная идея данного проекта заключается в постоянном отборе на базе "зонтичного бренда" товаров с высоким качеством, которые будут доступны не только покупателям в подведомственных Управделами предприятиях, но и рядовым потребителям в торговых сетях», — сказала Крылова.

«Продукция будет представлена в нескольких товарных категориях, в том числе молочная продукция и бакалея. И позиционироваться в ценовом сегменте "средний плюс"», — отметила она.

По ее словам, проект будет решать задачи, имеющие высокую социальную значимость, в частности, поддерживать отечественных производителей, включая малый и средний бизнес. Бренд «Кремлевское качество» сформирует пул добросовестных поставщиков и поспособствует их продвижению на рынке.

Ключевая идея состоит в том, чтобы обеспечить поставку первосортной продукции при сохранении доступной цены, уточнила пресс-секретарь.

Контроль качества будет проводиться на базе независимой аккредитованной лаборатории.

Управление делами президента организовывает и непосредственно осуществляет материально-техническое обеспечение, а также социально-бытовое, медицинское, санаторно-курортное обслуживание деятельности федеральных государственных органов власти.

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...