В Шымкенте женщина организовала у себя дома точку по продаже героина

В Шымкенте полицейские задержали подозреваемых в сбыте героина , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.





В Шымкенте в ходе проведения оперативных мероприятий стражи порядка ликвидировали «устойчивую наркоточку» и задержали двух подозреваемых в хранении и сбыте наркотических средств.





Так, в полицию Шымкента поступила информация о том, что в п. Ворошиловка некая женщина занимается сбытом героина. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управление по борьбе с нарокбизнесом ДВД ЮКО задержали 56-летнюю женщину. При обыске в доме подозреваемой полицейские обнаружили и изъяли 11 свертков с героином, общим весом свыше 17 гр.





Кроме того, в тот же день по подозрению в хранении наркотиков оперативники задержали жителя п. Ворошиловка, 1985 г.р., у которого при личном досмотре обнаружили и изъяли полиэтиленовый сверток с героином весом около 13 гр.





Тем самым полицейские ликвидировали «устойчивую наркоточку» в п. Ворошиловка и задержали подозреваемых в сбыте героина.





По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 297 ч.1 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, и аналогов».





Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование.