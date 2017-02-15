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В Шымкенте женщина организовала у себя дома точку по продаже героина

15 февраля 2017, 12:40

Подозреваемая арестована.


В Шымкенте полицейские задержали подозреваемых в сбыте героина, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.

В Шымкенте в ходе проведения оперативных мероприятий стражи порядка ликвидировали «устойчивую наркоточку» и задержали двух подозреваемых в хранении и сбыте наркотических средств.

Так, в полицию Шымкента поступила информация о том, что в п. Ворошиловка некая женщина занимается сбытом героина. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управление по борьбе с нарокбизнесом ДВД ЮКО задержали 56-летнюю женщину. При обыске в доме подозреваемой полицейские обнаружили и изъяли 11 свертков с героином, общим весом свыше 17 гр.

Кроме того, в тот же день по подозрению в хранении наркотиков оперативники задержали жителя п. Ворошиловка, 1985 г.р., у которого при личном досмотре обнаружили и изъяли полиэтиленовый сверток с героином весом около 13 гр.

Тем самым полицейские ликвидировали «устойчивую наркоточку» в п. Ворошиловка и задержали подозреваемых в сбыте героина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 297 ч.1 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, и аналогов».

Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование.

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