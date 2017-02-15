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Полицейские разыскивают 26-летнего парня, страдающего психическим расстройством

15 февраля 2017, 12:41

Полицейские просят всех, кто знает что-либо о местонахождении Воронова Никиты Александровича, незамедлительно сообщить в полицию.


Полицейские Акмолинской области разыскивают пропавшего две недели назад 26-летнего парня, страдающего психическим расстройством, сообщили в департаменте внутренних дел региона.

Заявление о пропаже 26-летнего Никиты Воронова поступило в Бурабайский РОВД от его сестры. Она сообщила, что парень выехал в Кокшетау 26 января и не вернулся. Полиция установила, что Воронов 27 января выехал в Российскую Федерацию, а 29 января вернулся в Казахстан. По предварительной версии, он может находиться в Алматинской или Павлодарской области.

Приметы пропавшего: рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы черные, лицо овальное, глаза карие, нос прямой, губы толстые, подбородок прямой. Имеется татуировка на правом запястье в виде точек. Был одет в вязаную шапку черного цвета с серой полосой, серую зимнюю куртку, синие джинсы, черные зимние кроссовки.

Полицейские просят всех, кто знает что-либо о местонахождении Воронова Никиты Александровича, незамедлительно сообщить в полицию.

Источник: Sputnik Казахстан

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