Полицейские разыскивают 26-летнего парня, страдающего психическим расстройством

Полицейские просят всех, кто знает что-либо о местонахождении Воронова Никиты Александровича, незамедлительно сообщить в полицию.

Полицейские Акмолинской области разыскивают пропавшего две недели назад 26-летнего парня, страдающего психическим расстройством, сообщили в департаменте внутренних дел региона.





Заявление о пропаже 26-летнего Никиты Воронова поступило в Бурабайский РОВД от его сестры. Она сообщила, что парень выехал в Кокшетау 26 января и не вернулся. Полиция установила, что Воронов 27 января выехал в Российскую Федерацию, а 29 января вернулся в Казахстан. По предварительной версии, он может находиться в Алматинской или Павлодарской области.



