В Астане ликвидирован канал поставки наркотиков

Из незаконного оборота изъято около 12 тысяч разовых доз.

Благодаря слаженной совместной работе служб и профессиональной подготовки спец. подразделений ДВД, в результате проведенного длительного комплекса оперативно–следственных действий, 14 февраля текущего года, проведена спецоперация по стабилизации криминогенной обстановки, в результате которой ликвидирован «канал», а также предотвращена деятельность организованной преступной группы, организовавшей поставку и сбыт наркотических средств на территорию столицы.





Об этом сообщил начальник управления по борьбе с наркобизнесом ДВД г.Астаны полковник полиции Талгат Сейльханов, передает Zakon.kz со ссылкой на УБН ДВД столицы.





Как отметил Талгат Сейльханов, при проведении четко спланированных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение канала поставки и деятельности преступной группы, в городе Акколь была задержана организатор и руководитель ОПГ, ранее судимая за незаконный оборот наркотиков, гр. «Р» 1975 г.р., жительница Акмолинской области, у которой изъят героин весом 3 кг. 835 гр.





Одновременно с этим в городе Астана сотрудниками УБН проведены оперативно-розыскные мероприятия по задержанию преступных связей фигурантки. Были задержаны двое её соучастников, причастных к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы: ранее судимые гр. «Н» 1980 г.р. и гр. «Ф» 1977 г.р., у которых также изъят героин общим весом более 80 грамм.





В ходе проведенной спецоперации, из незаконного оборота изъято около 12 тысяч разовых доз для потребления наркотиков, цена которых составила бы на «черном рынке» более 47 миллионов тенге в денежном эквиваленте, от розничных продаж пагубного зелья.







