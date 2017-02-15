В Астане ликвидирован канал поставки наркотиков
15 февраля 2017, 12:50
Из незаконного оборота изъято около 12 тысяч разовых доз.
Благодаря слаженной совместной работе служб и профессиональной подготовки спец. подразделений ДВД, в результате проведенного длительного комплекса оперативно–следственных действий, 14 февраля текущего года, проведена спецоперация по стабилизации криминогенной обстановки, в результате которой ликвидирован «канал», а также предотвращена деятельность организованной преступной группы, организовавшей поставку и сбыт наркотических средств на территорию столицы.
Об этом сообщил начальник управления по борьбе с наркобизнесом ДВД г.Астаны полковник полиции Талгат Сейльханов, передает Zakon.kz со ссылкой на УБН ДВД столицы.
Как отметил Талгат Сейльханов, при проведении четко спланированных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение канала поставки и деятельности преступной группы, в городе Акколь была задержана организатор и руководитель ОПГ, ранее судимая за незаконный оборот наркотиков, гр. «Р» 1975 г.р., жительница Акмолинской области, у которой изъят героин весом 3 кг. 835 гр.
Одновременно с этим в городе Астана сотрудниками УБН проведены оперативно-розыскные мероприятия по задержанию преступных связей фигурантки. Были задержаны двое её соучастников, причастных к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы: ранее судимые гр. «Н» 1980 г.р. и гр. «Ф» 1977 г.р., у которых также изъят героин общим весом более 80 грамм.
В ходе проведенной спецоперации, из незаконного оборота изъято около 12 тысяч разовых доз для потребления наркотиков, цена которых составила бы на «черном рынке» более 47 миллионов тенге в денежном эквиваленте, от розничных продаж пагубного зелья.
По словам начальника УБН, в настоящее время в отношении вышеупомянутых лиц, которые принимали участие в данном преступлении, возбуждены уголовные дела по статьям 218 УК РК «Легализация денег, полученных преступным путем», по ст.262 УК РК «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в ней», ст.296 ч. 4 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств, в особо крупном размере», и по ст.297 ч.4 УК РК «Сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, совершенный преступной группой».
Все задержанные лица водворены в ИВС ДВД г. Астана, ведется следствие.
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