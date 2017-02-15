Интернет будет доступен всему населению Казахстана только к 2025 году

В 2017-2019 годы 1291 село (порядка 2 млн. жителей). Остальные села, это порядка 4 тыс. сел, мы планируем во втором этапе с 2020 по 2025 годы (порядка 1,5 млн. жителей) - Абаев.

К 2019 году к широкополосному интернету будет подключено 1291 село. Об этом сегодня в ходе пленарного заседания в мажилисе рассказал министр информации и коммуникации Даурен Абаев, передает корреспондент Zakon.kz





Этот вопрос в нижней палате парламента поднял депутат Павел Казанцев, и еще раз обратил внимание своих коллег на важность доступа к интернету и цифровым технологиям всего населения для реализации ряда реформ.





«Развитие коммуникаций для решения вопросов модернизации экономики в той ее глубине глобальных масштабах и тех направления которые ставит Нурсултан Назарбаев, невозможно без повсеместного доступа казахстанцев к интернету, - сказал он. - Это абсолютно понятно, особенно это касается развития местного самоуправления. Проектом закона предусмотрено увеличение расходов на 1 млрд. 359 млн. тг. по программе «формирования и реализации политики государства в сфере связи, информации и информатизации», в т.ч. на консалтинговые услуги, для разработки новой государственной программы «Цифровой Казахстан». Это не малая сумма, и в связи с этим у меня 2 вопроса, «как планируется использовать указанные средства?», и «когда интернет и цифровые технологии будут доступны всем казахстанцам в каждом уголке нашей страны?» - задал свой вопрос депутат министру Даурену Абаеву.





Глава министерства информации и коммуникаций ответил, проект реализуется в 2 этапа. На первом в рамках ГЧП его ведомство планирует обеспечить интернетом в течении 2 лет 1290, так называемых перспективных сел.





«Совместная работа с Минфином и МНЭ ведется, - сказал он. - Это позволит до 2 млн. сельских граждан обеспечить качественным интернетом. Сейчас до конца года мы планируем за счет строительства радиочастотных станций, мы планируем все районный центры страны обеспечить интернетом формата 4G, это позволит получить качественный, скоростной интернет».





Спикера мажилиса Нурлана Нигматулина такой ответ не устроил.





«Вы сейчас подробно рассказали о формате, но не ответили на конкретный прямой вопрос «когда?», а это очень важный вопрос, - выразил свое мнение Нигматулин. - Доступность интернета и цифровых технологий корреспондируется с теми обязательствами, которые взяли на себя то же министерство финансов. И когда здесь шло обсуждение законопроектов о местном самоуправлении, о всеобщем декларировании, причины переноса до 2020 года, Минфин признал в том, что нет доступности к интернету. Формат ясен, вопрос конкретный – когда интернет будет доступен во всех уголках нашей страны? А с законом о местном самоуправлении актуальным это становится в каждом поселке и ауле».





После этого министру информации и коммуникаций пришлось быть более конкретным.





«В 2 этапа мы завершим. В 2017-2019 годы 1291 село (порядка 2 млн. жителей). Остальные села, это порядка 4 тыс. сел, мы планируем во втором этапе с 2020 по 2025 годы (порядка 1,5 млн. жителей). Это связано с тем, что мы сейчас изучаем вопрос. На втором этапе мы рассматриваем уже не протягивать оптоволокно, а может быть (подключить села – от авт.) с помощью новых решений, может спутникового решения. Будем рассматривать этот вопрос. Это требует дополнительной проработки».





Он отметил, что программа доступа всего населения к интернету носит больше социальных характер и государство это понимает.





«Это больше социальный больше проект, потому-что оплачивать в селах сейчас высокоскоростной интернет, наверное, проблематично».





Временные рамки реализации второго этапа программы «Цифровой Казахстан» не обрадовали депутатов, и вызвали негативную реакцию. Нигматулин же, в свою очередь, приказал Абаеву долго жить.





«Ну вы еще молодой человек, вы должны быть уверены, что в эти годы, вы будете работать, так что придете за эти годы отвечать» - подытожил спикер сената.





Татьяна Ковалева, Астана

Фото: Etoday.kz



