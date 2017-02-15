Назначения в Акмолинской области

Распоряжением акима области Кулагина С.В., по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан, Адильбеков Даурен Зекенович назначен первым заместителем акима Акмолинской области, — передает пресс-служба главы региона.

Адильбеков Д.З., 1956 года рождения, образование высшее, окончил Новосибирский электротехнический институт по квалификации инженер-электромеханик, Академию народного хозяйства (г.Москва) по квалификации менеджер высшей категории. Доктор экономических наук, профессор.

В разные годы занимал должности первого заместителя акима Кокшетауской области, начальника Северо-Казахстанского областного управления экономики, акима г. Кокшетау.

С октября 2008 года занимал должность заместителя акима Акмолинской области.

Награжден орденом «Құрмет», юбилейными медалями.

Распоряжением акима области КулагинаС.В., по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан, Каппель Егор Яковлевич назначен заместителем акима Акмолинской области.

Каппель Е.Я., 1957 года рождения, образование высшее, окончил Целиноградский инженерно-строительный институт по квалификации инженер-строитель, Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева с присвоением степени магистра экономических наук.

Трудовую деятельность начал в ноябре 1980 года инженером по техническому надзору совхоза «Вячеславский» Вишневского района Акмолинской области. 1987-1995 годы — заместитель председателя Вишневского райисполкома Акмолинской области, директор совхоза «Анарский» Акмолинской области. С 1995 по 2004 годы занимал должность акима Аршалынского района, затем до августа 2007 года работал акимом Ерейментауского района.

Избирался депутатом IV и V созывов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. С сентября 2016 года — советник председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан.

Награжден орденами «Құрмет», «Достық» II степени, знаком отличия «Алтын Барс», юбилейными медалями.

Распоряжением акима области Кулагина С.В., по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан, Смаилов Жанболат Амангельдинович назначен заместителем акима Акмолинской области.

Смаилов Ж.А., 1969 года рождения, образование высшее, окончил Целиноградский инженерно-строительный институт по квалификации инженер-механик, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева с присвоением квалификации юрист. Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал в августе 1991 года инженером-экспедитором Акмолинской межобластной базы «Казавтомотосервис». С 1995 по 2004 годы являлся президентом АО «Акмолатрансагентство», президентом АО «Буландынский карьер». С 2004 по 2005 годы был акимом Шортандинского района. С 2005 по 2008 годы занимал должность акима города Степногорска. С мая по октябрь 2008 года — Государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан. С 2008 по 2010 годы — первый заместитель акима Северо-Казахстанской области. С 2010 по 2014 годы работал в должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

С октября 2014 года — председатель совета директоров группы компаний «Калкаман — Астык».