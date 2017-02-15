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Новости за сегодня

Нацбанк продолжит реализацию принципов инфляционного таргетирования

 

Национальный банк Казахстана продолжит реализацию принципов инфляционного таргетирования. Об этом заявил сегодня председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, выступая с докладом в Мажилисе Парламента РК, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

«Основной целью Национального Банка является обеспечение стабильности цен. Инфляция по итогам января 2017 года вернулась в коридор 6-8%, так как составляет 7,9% в годовом выражении. По нашим прогнозам, уровень инфляции в 2017 году при отсутствии шоков будет находиться внутри коридора, определенного Правительством и Национальным Банком. Задача по поэтапному снижению инфляции до 3-4% в среднесрочном периоде станет для нас приоритетной», - отметил Д. Акишев.

При этом, по его словам, Национальный Банк будет способствовать долгосрочному экономическому росту путем поиска оптимального баланса между целями по инфляции и макроэкономической стабильностью.

Также Глава Нацбанка не исключил снижение базовой ставки в 2017 году. «Базовая ставка в 2016 году была снижена с 17% до 12%. Существует высокая вероятность дальнейшего снижения базовой ставки в 2017 году», - констатировал Д. Акишев, добавив, что «основной акцент работы Национального Банка направлен на формирование рыночных процентных ставок на денежном рынке».

Как сообщил Д. Акишев, ключевой фактор обеспечения макроэкономической стабильности в текущих условиях - координация денежно-кредитной политики Национального Банка и фискальной политики Правительства.

По его словам, «макроэкономические параметры на ближайшие годы пересмотрены в позитивную сторону и совместно отработаны с Правительством».

«Считаю, что значительных внешних шоков в 2017 году произойти не должно. Если цена на нефть будет колебаться от 40 до 60 долларов за баррель, то у нас все будет нормально. Прогнозы Правительства при формировании бюджета на 2017-2019 годы свидетельствуют, что экономика Казахстана имеет значительный запас прочности», -сообщил Д. Акишев.

Отметим, что сегодня в Парламенте РК состоялось обсуждение законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2017-2019 годы». В свою очередь, Глава НБРК подчеркнул, что Национальный Банк поддерживает параметры, заложенные в проекте Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2017-2019 годы».

 

15 февраля 2017, 13:21
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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