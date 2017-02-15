Сенатор: Хлеб в Казахстане делают с ядовитыми дрожжами

В дрожжах есть формалин, а формалин - это яд.

Речь о качестве хлеба зашла в ходе встречи в сенате депутатов под председательством руководителя Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Дариги Назарбаевой с руководством Министерства сельского хозяйства РК , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





При обсуждении повестки встречи по поводу продовольственной безопасности депутат сената парламента Ляззат Киинов поднял вопрос насчет дрожжей, с которыми в Казахстане делают хлеб.





«Хлеб у нас невкусный. Вот в других странах хлеб очень вкусный. Почему? Даже вот посол Франции это заметил. Он организовал мастер-класс и показывал нашим хлебопекам. И я не знаю, есть от этого толк или нет, не понимаю почему», - сказал сенатор.





В то же время, по его словам, дрожжи, применяемые при приготовлении казахстанского хлеба, являются ядовитыми.





«Оказывается дрожи, которые мы применяем, ядовитые. Их категорически нельзя применять в хлебопечении, потому что сам автор, который придумал их, говорил, что нельзя использовать их для хлеба, а мы применяем. Нигде в мире, кроме нас, не применяют. В этих дрожжах, оказывается, есть формалин, а формалин - это яд, который применяется для сохранения трупа, а он есть в этих дрожжах», - отметил Л. Киинов.





В свою очередь данный факт заинтересовал Даригу Назарбаеву.





«Как интересно, и врачи говорят, что это вредно. Ответьте, почему хлеб невкусный и что вы знаете про наши исторические дрожжи», - обратилась она к первому вице-министру МСХ РК Кайрату Айтуганову, но он ответил, что впервые слышит про такие дрожжи.





«Так вы изучите вопрос. Почему отличается наш хлеб? Все говорят, что у нас зерно очень качественное», - заметила Д.Назарбаева.





Вопрос качества попытался объяснить заместитель председателя правления АО «НК «Продкорпорация» Сабит Кашкимбаев, который уточнил, что вкус хлеба складывается из соотношений цены и качества его компонентов, то есть чем ниже стоимость хлеба, тем дешевле ингредиенты и тем этот продукт не вкусен.





«Хлеб вкусный, который стоит 500 тенге. Это французский хлеб. А если у нас хлеб стоит 60-80 тенге, то… Это экономия. На деталях, компонентах», - заключил он.





Ксения Давыдова, Астана