Штраф за игнорирование полиции хотят увеличить в более чем в 2 раза

В ходе пленарного заседания Мажилиса РК были обсуждены поправки в законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования правоохранительной системы», предусматривающие увеличение штрафа, передает корреспондент BNews.kz. Так, штраф за игнорирование полиции хотят увеличить в более чем в 2 раза.

После выступления основного докладчика по заявленной теме, депутат Айзада Курманова поинтересовалась причиной резкого увеличения штрафов согласно поправкам в закон.

«Согласно законопроекту штраф за уголовный поступок в виде неповиновения представителю власти часть 1 статьи 379 уголовного кодекса увеличивается со 100 до 200 МРП, а за применение неопасного насилия представителю власти часть 1 статьи 380 штраф УК увеличивается уже до 5 тыс МРП, а это более 11 млн тенге. В связи с этим у меня вопросы: первое, так чем же можно объяснить резкое увеличение штрафа и его явную несоразмерность с совершенным деянием и второе что же будет грозить человеку, если он не сможет выплатить штраф в установленные сроки? На рабочих группах депутаты категорически возражали по этой поправке», - спросила она.

В свою очередь министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, ссылаясь на поручение по усилению ответственности, привел конкретные примеры измененных нововведений.

«Действительно, в связи с тем, что мы имели поручение усилить ответственность за эти 2 статьи 379,380 поэтому по 379 подошли так, что увеличили максимально в 2 раза. Штраф 100 МРП был и арест до 45 суток. Теперь штраф до 200 МРП и арест до 75 суток. Кроме того, добавили еще такую позицию как оказание неповиновения при исполнении наших, при проведении антитеррористических операций и других мероприятий усилили. Теперь по второй статье 380 тоже самое у нас раньше было до 2 тыс МРП, здесь мы увеличили в 2 раза до 5 тыс», - ответил он.

Председатель палаты Нурлан Нигматулин также прокомментировал данные поправки, отметив, что повышение штрафов вовсе не гарантируют снижение уровня преступности.

«Жизнь и здоровье сотрудников правоохранительных органов необходимо защищать, но само по себе повышение штрафов это не есть гарантия, что будет снижение уровня преступности», - возмутился он.

По словам Нигматулина, очень много вопросов о соразмерности штрафов было задано депутатами во время встреч с население в регионах.

«Мы заведомо загоняем под невыполнимый штраф, как это 11 млн? Не выполняет, сразу его лишаем свободы, следовательно, увеличиваем тюремное население, а говорим о дегуманизации, о том, что нужно гуманизировать, декриминализировать статьи, а на деле получается (…) она идет вразрез с поручениями Президента. (…) Вместе с коллегами из правоохранительных органов пересмотреть эту поправку и привести ее в полное соответствие до второго чтения, в противном случае ее принимать нельзя», - резюмировал спикер Мажилиса.