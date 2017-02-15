ЕНПФ: Электронный способ информирования о пенсионных накоплениях наиболее удобен

Каждый 4-й вкладчик ЕНПФ выбрал электронный способ информирования, это около 2,6 млн человек, из них 2,4 млн имеют возможность контролировать свой пенсионный счет через корпоративный сайт фонда или мобильное приложение «ENPF» для смартфонов и планшетов. На сегодня в ЕНПФ 10 млн индивидуальных пенсионных счетов. В ЕНПФ считают, что это наиболее удобный способ для того, чтобы узнать информацию о состоянии своего пенсионного счета, передает BNews.kz.

При этом вкладчик может выбрать один из следующих способов получения информации о своих пенсионных накоплениях:

- при личном обращении в ЕНПФ;

- посредством электронной почты;

- электронный способ информирования посредством сайта ЕНПФ с использованием электронной цифровой подписи или зарегистрированного логина пользователя и пароля;

- посредством услуг почтовой связи.

Стоит особо отметить, что электронный способ информирования является наиболее удобным, поскольку позволяет каждому вкладчику иметь доступ к информации о собственных накоплениях круглосуточно, здесь и сейчас. Для этого достаточно быть online, сообщает пресс-служба АО «ЕНПФ».

Количество скачиваний мобильного приложения в 2016 году увеличилось на 78%, и на 1 января 2017 года составило 509,7 тыс скачиваний.

На 1 января 2017 года с момента запуска в феврале 2015 года услуги «Выдача информации о состоянии пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) единого накопительного пенсионного фонда» через портал электронного правительства было выдано 352 тыс выписок c индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков.

Выбирая электронный способ информирования, вкладчики ЕНПФ не только получают доступ к динамичным и современным инструментам, позволяющим контролировать, вести учет и планировать свою пенсию, но и в значительной мере вносят вклад в зеленый фонд нашей планеты.

Для производства 11 500 листов формата А4 вырубается одно дерево. В год мы отправляем около 2,2 миллионов конвертов с выписками, а значит, для этой цели используется около 380 деревьев.

Тем временем, 206 349 вкладчиков, получающих выписку на электронную почту, позволяют сохранить 36 деревьев в год. В сумме 2,6 миллиона человек выбрали электронный способ информирования о состоянии пенсионного счета. Это более 450 сохраненных деревьев в год.

Напомним, ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером АО «ЕНПФ» является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом, который возглавляет Президент Республики Казахстан.

В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.enpf.kz).