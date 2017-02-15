В ЗКО выявили 1,1 млн га неиспользуемых земель

В Западно-Казахстанской области выявлено 1,1 млн га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, передает корреспондент BNews.kz. Об этом рассказали на брифинге в западноказахстанском филиале СЦК.

Сегодня в ЗКО более 6 млн га сельскохозяйственных земель, из которых только 538 тыс га используется под пашню. Остальные земли - это пастбища, сенокосы и залежи. Главная задача властей - освоить неиспользуемые участки.

«За последние 4 года выявлено 1,1 млн га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. В государственную собственность возвращено 860 тыс га, на площади 253 тыс га землепользователи приступили к освоению своих участков», - отметила руководитель управления земельных отношений ЗКО Алия Муханбетжанова.

В 2016 году проведено более 300 проверок на предмет соблюдения норм земельного законодательства, выявлено 119 нарушений. Штраф по ним составил более 11 млн тенге.

«В настоящее время имеются решения судов об изъятии земельных участков у 19 землепользователей на площади почти 12 тыс га. 47 субъектов вернули свои земли самостоятельно. В настоящее время в суде рассматриваются исковые заявления о принудительном изъятии земельных участков на площади 7 тыс га», - отметил руководитель управления по контролю за использованием и охраной земель ЗКО Салауат Нургалиев.

На брифинге сообщили, что в 2016 году очередникам выделят более 3200 участков под индивидуальное жилищное строительство.

«В Бурлинском районе выдадут 1572 участка (в городе Аксае и селе Пугачево), Зеленовском районе 770 (села Переметное, Володарка, Белес), Теректинском - 369 (села Юбилейное, Акжайык). Также участки будут выдаваться и в других районах ЗКО», - заявила А.Муханбетжанова.

Также акиматы районов планируют провести конкурсы по предоставлению прав землепользования на земли сельхозназначения. На 2017 год намечено провести 21 конкурс по 39 земельным участкам, площадь которых составляет более 20 тыс га.