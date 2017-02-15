В 2017 году на обучение учителей английскому ежемесячно будут тратить 131 тыс. тенге

Средняя стоимость на одного слушателя варьируется от 400 тыс. тг. до 570 тыс. тг. в зависимости от уровня и количества часов - Асылова.

Месячное обучение одного педагога английскому языку обойдется республиканскому бюджету в 131 тыс. тг. Такие данные сегодня в ходе пленарного заседания в мажилисе привела вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова, передает корреспондент Zakon.kz





По ее словам, в 2017 году более 12,5 тыс. педагогических работников пройдут повышение квалификации по предметам биология, информатика, физика, химия с целью освоения навыков преподавания на английском языке, а также повышение уровня владения английским языком.





На эти цели, с учетом уточнения республиканского бюджета на 2017-2021 годы предусмотрено 8,2 млрд. тг.





«Средняя стоимость на одного слушателя варьируется от 400 тыс. тг. до 570 тг. в зависимости от уровня и количества часов, - объяснила Асылова. - Кроме увеличения количества часов разность стоимостей, также обусловлена привлечением преподавателей английского языка, в т.ч. иностранных. Хотелось бы отметить, что в данной стоимости учтены командировочные расходы, как слушателей, так и тренеров (в частности проезд, суточные, проживание)».





«Таким образом, месячная стоимость на одного слушателя без учета командировочных расходов составит в среднем 131 тыс. тг., - продолжила она. - К примеру стоимость обучения на 6 месячных языковых курсах за рубежом составляет, без учета командировочных расходов в Великобритании 666 тыс. тг, Канаде 1 млн. 365 тыс., тг Китае – 437 тыс. тг».





При этом она отметила, что в рамках проекта «бесплатно профессионально-техническое образование», согласно утвержденного проекта на 2017 год в трансфертах общего характера на реализацию проекта будет направлено 41 млрд. тг. На них в течении 3 х лет будет обучено 61 тыс. человек.





Татьяна Ковалева, Астана

Фото: Аллада



