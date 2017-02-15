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Новости за сегодня

Microsoft выдвинул идею создания «цифровой женевской конвенции»

 

Президент американской корпорации Microsoft Брэд Смит считает необходимым выработать международный свод правил в области кибербезопасности, а также создать независимую организацию, которая занималась бы мониторингом и выявлением случаев хакерских атак, спонсируемых структурами какого-либо государства, передает BNews.kz.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт компании.

Смит, опубликовавший запись в преддверии своего выступления на конференции по кибербезопасности в Сан-Франциско (штат Калифорния), призвал к заключению международного соглашения, которое он назвал «цифровой женевской конвенцией».

«Подобно тому, как власти стран мира объединились в 1949 году, чтобы принять четвертую женевскую конвенцию (о защите гражданского населения в военное время), нам необходима «цифровая женевская конвенция», которая обяжет правительства государств следовать нормам, необходимым для защиты граждан в Интернете в мирное время», - отметил президент корпорации.

Он также заявил о необходимости создания международной независимой структуры, которая «расследовала бы случаи спонсируемых государствами хакерских атак в отношении конкретных стран и предоставляла бы общественности доказательства» на этот счет. По мнению Смита, такой орган должен быть похож на Международное агентство по атомной энергии, которое, в частности, следит за тем, чтобы гражданские ядерные программы потенциально не могли быть использованы в военных целях.

«В подобную организацию должны входить технические эксперты из правительственных структур, частного сектора и научного сообщества, которые смогут изучить конкретную атаку и представить доказательства того, что она была осуществлена определенным государством, - заявил президент Microsoft. - Только в таком случае страны будут точно знать, что если они нарушат правила (поведения в киберпространстве), то мир узнает об этом».

Такой подход, считает Смит, открывает новые возможности как для международного, так и для двустороннего сотрудничества.

«Подобно тому, как США и Китай преодолели взаимные разногласия и достигли существенного прогресса в 2015 году, установив запрет на кражу интеллектуальной собственности в киберпространстве, так США и Россия могут выработать в будущем соглашение, запрещающее совершение спонсируемых государством хакерских атак в отношении любых гражданских объектов внутри нашей экономической и политической инфраструктуры», - указал он.

Президент Microsoft также считает необходимым сотрудничество между частными технологическими компаниями в области кибербезопасности, включая защиту обычных пользователей от хакерских взломов и обязательство не предоставлять помощь государственным структурам в совершении кибератак.

 

15 февраля 2017, 13:35
Источник, интернет-ресурс: ИА «BNews.kz»

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