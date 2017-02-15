На Тайване остановили работу туроператора после ДТП с 34 жертвами

Бюро по делам туризма острова Тайвань приостановило работу туроператора Iris Travel Service, владевшего экскурсионным автобусом, при опрокидывании которого погибли 34 человека,

Инцидент произошел около 21.00 по местному времени (16.00 мск) в понедельник на шоссе недалеко от города Тайбэй. В салоне в момент аварии находились 44 человек. По уточненным данным, погибли 33 пассажира, еще 11 были ранены.





Как сообщил заместитель генерального директора бюро Чжан Сицун, деятельность туроператора была приостановлена из-за нарушений некоторых статей закона о защите прав потребителей. Туроператор сможет возобновить работу после того, как устранит недочеты. Для этого Iris Travel Service сначала необходимо представить на утверждение бюро план по улучшению работы.