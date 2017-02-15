На Тайване остановили работу туроператора после ДТП с 34 жертвами
15 февраля 2017, 13:44
Деятельность туроператора была приостановлена из-за нарушений некоторых статей закона о защите прав потребителей.
Бюро по делам туризма острова Тайвань приостановило работу туроператора Iris Travel Service, владевшего экскурсионным автобусом, при опрокидывании которого погибли 34 человека, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA) со ссылкой на бюро, передает РИА Новости.
Инцидент произошел около 21.00 по местному времени (16.00 мск) в понедельник на шоссе недалеко от города Тайбэй. В салоне в момент аварии находились 44 человек. По уточненным данным, погибли 33 пассажира, еще 11 были ранены.
Как сообщил заместитель генерального директора бюро Чжан Сицун, деятельность туроператора была приостановлена из-за нарушений некоторых статей закона о защите прав потребителей. Туроператор сможет возобновить работу после того, как устранит недочеты. Для этого Iris Travel Service сначала необходимо представить на утверждение бюро план по улучшению работы.
Как сообщала ранее местная полиция, водитель автобуса, вероятно, превысил допустимую скорость. Отмечается, что на участке дороги, где произошла авария, разрешенная скорость составляет 40 километров в час, а автобус ехал со скоростью 60 километров в час.
Ранее глава администрации Тайваня Цай Инвэнь поручила административным органам власти оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших при ДТП.
По предварительным данным, иностранных граждан среди пассажиров автобуса нет. По словам спасателей, большинство пассажиров — местные пенсионеры, которые возвращались с экскурсии из города Тайчжун.
Фото © AP Photo
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