Спецпредставитель ООН по Сирии не приедет в Астану на переговоры

Спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура не примет участие в межсирийских переговорах в Астане,

Встреча по урегулированию ситуации в Сирии ранее была запланирована на 15-16 февраля, но неожиданно начало переговоров перенесли на четверг, 16 февраля.





"От ООН во встрече де Мистура точно не будет участвовать", – сказал Жайнаков корреспонденту агентства. По его информации, в настоящее время в Астане находятся представители делегации России, Ирана, Турции, ООН, Иордании и правительства Сирии. "Ожидается участие представителя США, но не могу сказать, на каком уровне", – уточнил Жайнаков.