Спецпредставитель ООН по Сирии не приедет в Астану на переговоры
15 февраля 2017, 13:48
Участники процесса по межсирийскому урегулированию начали прибывать в Астану, однако представители вооруженной оппозиции в столицу Казахстана пока не приехали
Спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура не примет участие в межсирийских переговорах в Астане, сообщил Sputnik Казахстан пресс-секретарь МИД Казахстана Ануар Жайнаков.
Встреча по урегулированию ситуации в Сирии ранее была запланирована на 15-16 февраля, но неожиданно начало переговоров перенесли на четверг, 16 февраля.
"От ООН во встрече де Мистура точно не будет участвовать", – сказал Жайнаков корреспонденту агентства. По его информации, в настоящее время в Астане находятся представители делегации России, Ирана, Турции, ООН, Иордании и правительства Сирии. "Ожидается участие представителя США, но не могу сказать, на каком уровне", – уточнил Жайнаков.
На встрече планируется обсуждение того, как будут фиксироваться нарушения режима прекращения огня, также какие санкции необходимо применять к нарушителям режима прекращения огня.
На переговоры в Астану были приглашены все стороны сирийского конфликта, однако о прибытии представителей вооруженной оппозиции информации нет. Первая встреча Астанинского процесса состоялась 23-24 января. Тогда конфликтующие стороны впервые сели за один стол переговоров.
© Foto: предоставлено информационной площадкой G-Global
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