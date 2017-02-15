Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Спецпредставитель ООН по Сирии не приедет в Астану на переговоры

15 февраля 2017, 13:48

Участники процесса по межсирийскому урегулированию начали прибывать в Астану, однако представители вооруженной оппозиции в столицу Казахстана пока не приехали


Спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура не примет участие в межсирийских переговорах в Астане, сообщил Sputnik Казахстан пресс-секретарь МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

Встреча по урегулированию ситуации в Сирии ранее была запланирована на 15-16 февраля, но неожиданно начало переговоров перенесли на четверг, 16 февраля.

"От ООН во встрече де Мистура точно не будет участвовать", – сказал Жайнаков корреспонденту агентства. По его информации, в настоящее время в Астане находятся представители делегации России, Ирана, Турции, ООН, Иордании и правительства Сирии. "Ожидается участие представителя США, но не могу сказать, на каком уровне", – уточнил Жайнаков.
На встрече планируется обсуждение того, как будут фиксироваться нарушения режима прекращения огня, также какие санкции необходимо применять к нарушителям режима прекращения огня.

На переговоры в Астану были приглашены все стороны сирийского конфликта, однако о прибытии представителей вооруженной оппозиции информации нет. Первая встреча Астанинского процесса состоялась 23-24 января. Тогда конфликтующие стороны впервые сели за один стол переговоров.

© Foto: предоставлено информационной площадкой G-Global

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...