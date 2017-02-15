"Многострадальный" забор в Алматы продолжает принимать на себя последствия ДТП
15 февраля 2017, 13:49
Жильцы дома неоднократно просили принять меры, но тщетно.
В Алматы произошло ДТП на пересечении улиц Тургут Озала - Кулымбетова, передает корреспондент Zakon.kz.
Toyota Land Cruiser двигалась вверх по ул.Тургут Озала. С ул.Кулымбетова, игнорируя знак "Уступи дорогу", выехала Toyota Corona. В итоге машины столкнулись. От удара оба авто отлетели в забор частного дома.
Для жильцов этого дома подобные наезды на их забор становятся уже повседневностью. Водители не придают особого внимания предупреждающему знаку, отчего происходят аварии, и авто периодически громят забор. Его владельцы не раз жаловались в соответствующие органы, прося поставить на перекрестке светофор, или установить перед забором бетонные блоки. Однако все бесполезно. Жильцы дома боятся за жизни детей и свои собственные.
В качестве примера. Летом прошлого года в это забор влетел Mercedes, получивший удар в бок. Тогда пострадали 5 человек.
Весной 2015 года в забор врезалась Toyota Windom. В данном случае ДТП произошло не из-за "незамеченного" знака "Уступи дорогу".
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