"Многострадальный" забор в Алматы продолжает принимать на себя последствия ДТП

В Алматы произошло ДТП на пересечении улиц Тургут Озала - Кулымбетова, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Toyota Land Cruiser двигалась вверх по ул.Тургут Озала. С ул.Кулымбетова, игнорируя знак "Уступи дорогу", выехала Toyota Corona. В итоге машины столкнулись. От удара оба авто отлетели в забор частного дома.





Для жильцов этого дома подобные наезды на их забор становятся уже повседневностью. Водители не придают особого внимания предупреждающему знаку, отчего происходят аварии, и авто периодически громят забор. Его владельцы не раз жаловались в соответствующие органы, прося поставить на перекрестке светофор, или установить перед забором бетонные блоки. Однако все бесполезно. Жильцы дома боятся за жизни детей и свои собственные.









В качестве примера. Летом прошлого года в это забор влетел Mercedes , получивший удар в бок. Тогда пострадали 5 человек.













Весной 2015 года в забор врезалась Toyota Windom . В данном случае ДТП произошло не из-за "незамеченного" знака "Уступи дорогу".











