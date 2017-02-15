В Госдуме РФ ответили на заявление Белого дома о возвращении Крыма

Возможность перезагрузки отношений России и США не перечеркнута, но высказывания Трампа по Крыму показывают, что ожидания в отношении нового американского президента были завышены, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий,

"Возможность перезагрузки российско-американских отношений отнюдь не перечеркнута, но тем не менее подобное высказывание, как холодный душ, остужает наши некоторые слишком быстрые и одновременно завышенные ожидания в отношении Трампа и его команды", — сказал Слуцкий журналистам.





Депутат также подчеркнул, что риторика Трампа вполне понятна и предсказуема, она отражает взгляды большинства политиков США. Слуцкий уверен, что не стоило рассчитывать, что новый президент пойдет на конфликт с политической элитой США в начале своей карьеры.





Слуцкий полагает, что в России слишком рано причислили нового президента США к союзникам. Отношения Москвы и Вашингтона будут меняться в лучшую сторону, но этот процесс займет много времени, поскольку антироссийские настроения в США сейчас очень сильны.