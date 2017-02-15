В Госдуме РФ ответили на заявление Белого дома о возвращении Крыма
15 февраля 2017, 13:50
Слуцкий полагает, что в России слишком рано причислили нового президента США к союзникам.
Возможность перезагрузки отношений России и США не перечеркнута, но высказывания Трампа по Крыму показывают, что ожидания в отношении нового американского президента были завышены, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.
"Возможность перезагрузки российско-американских отношений отнюдь не перечеркнута, но тем не менее подобное высказывание, как холодный душ, остужает наши некоторые слишком быстрые и одновременно завышенные ожидания в отношении Трампа и его команды", — сказал Слуцкий журналистам.
Депутат также подчеркнул, что риторика Трампа вполне понятна и предсказуема, она отражает взгляды большинства политиков США. Слуцкий уверен, что не стоило рассчитывать, что новый президент пойдет на конфликт с политической элитой США в начале своей карьеры.
Слуцкий полагает, что в России слишком рано причислили нового президента США к союзникам. Отношения Москвы и Вашингтона будут меняться в лучшую сторону, но этот процесс займет много времени, поскольку антироссийские настроения в США сейчас очень сильны.
"Отставка Флинна и высказывания пресс-секретаря президента, в том числе по тому, что Россия должна "вернуть Крым", показывают, что инерционный маховик, раскрученный в Вашингтоне против России, пока далеко не остановлен", — добавил парламентарий.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп ждет, что Россия обеспечит деэскалацию конфликта на Украине и "вернет Крым". Также Спайсер отметил, что санкционная политика США в отношении России остается неизменной.
В ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что в случае избрания президентом рассмотрит вопрос о возможном признании Крыма частью России и о снятии с Москвы санкций.
Фото © РИА Новости. Сергей Мальгавко
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