В КНДР считают предстоящие маневры США и Южной Кореи подготовкой к войне

Учения США и Южной Кореи Key Resolve и Foal Eagle, которые состоятся в марте этого года, в Пхеньяне расценивают как подготовку к войне. Такой вывод содержится в опубликованном в центральной газете "Нодон синмун" материале Общенациональной комиссии по чрезвычайным мерам против ядерных маневров КНДР,

По данным комиссии, основная цель американо-южнокорейских учений с привлечением ударных стратегических сил заключается в том, чтобы "выявить ракетные и ядерные базы КНДР, провести подготовку к нанесению превентивного удара и разработать операцию по ликвидации руководства народной республики".





Согласно заявлению комиссии, на Корейском полуострове сложилась ситуация, при которой "враждебность и раздор, недоверие и противоборство уже перешли за допустимую грань и даже малейшие случайные столкновения и инциденты могут вызвать опасную непредсказуемую ситуацию".





Рассуждения южнокорейских властей о нападении на КНДР, а также враждебная политика США в отношении Пхеньяна, считают в комиссии, "являются недопустимым вызовом КНДР, выступающей за достижение прочного мира и независимое объединение Севера и Юга". Комиссия предупредила, что "народ и армия КНДР в ответ на агрессивные американо-южнокорейские маневры примет самые жесткие адекватные контрмеры".





Ранее Вашингтон и Сеул договорились провести в этом году беспрецедентные по масштабам маневры, к участию в них планировалось привлечь стратегические вооружения: атомный авианосец, бомбардировщики, истребители-невидимки.