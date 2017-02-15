В СМИ появилась фотография одной из вероятных убийц брата Ким Чен Ына
15 февраля 2017, 13:57
Снимок опубликован малайзийской газетой The Star в среду, 15 февраля.
В сети появилась фотография, на которой, предположительно, запечатлена одна из убийц Ким Чон Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, передает Lenta.ru.
На фотографии, сделанной камерой видеонаблюдения, запечатлена женщина средних лет азиатской внешности в белой футболке с надписью LOL. Издание отмечает, что ее правая рука прикрывает небольшую сумочку.
14 февраля в аэропорту столицы Малайзии Куала-Лумпуре умер мужчина. Перед этим он, жалуясь на сильное головокружение, обратился за помощью к сотрудникам наземных служб, а также рассказал, что неизвестный брызнул ему в лицо жидкостью и скрылся. Вскоре малайзийские власти подтвердили, что скончался Ким Чон Нам.
Позднее Reuters со ссылкой на свой источник в правительстве США сообщило, что, по версии Вашингтона, за убийством сводного брата лидера Северной Кореи стоят спецслужбы КНДР. По данным южнокорейского агентства «Ёнхап», Ким Чон Нам был атакован в аэропорту двумя неизвестными женщинами, вооруженными «отравленными иглами».
Ким Чон Нам (по информации Википедии, родился 10 мая 1971 года) — внебрачный сын прежнего лидера КНДР Ким Чен Ира от актрисы Сон Хе Рим. Он не рассматривался как будущий глава государства, однако некоторое время занимал высокие посты в правительстве. В 2001 году он был пойман при попытке посетить Японию по фальшивому доминиканскому паспорту, что привело к обострению международных отношений, а впоследствии — к конфликту с отцом. После этого он уехал за границу и на родину не возвращался.
Фото: камера видеонаблюдения
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4844312-aadad36f8a0f0f47f632627278bfad67
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...