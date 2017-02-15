В Алматы завершен первый этап реконструкции загородного канализационного коллектора

За менее чем 5 месяцев строители демонтировали 2 км железобетонных лотков, прослуживших более 45 лет, заменив их на глубине 7 метров современными трубопроводами.

Первый этап масштабной реконструкции загородного канализационного коллектора, являющегося стратегической частью общегородской канализации Алматы, завершен в полном объеме, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление энергетики и коммунального хозяйства.





Уникальные строительно-монтажные работы на одной из трех веток коллектора проведены в рекордно короткие сроки. За менее чем 5 месяцев строители демонтировали 2 км железобетонных лотков, прослуживших более 45 лет, заменив их на глубине 7 метров современными трубопроводами.













В отличие от эксплуатируемых с 1971 года старых канализационных конструкций, срок службы новых 2-метровых в диаметре пластиковых труб, армированных стекловолокном, составляет порядка 70 лет.









Длительность эксплуатационного периода применяемой на алматинском коллекторе новинки канализационной отрасли, выпускаемой в Казахстане заводом по производству стеклопластиковых труб и фасонных изделий ТОО «Amitech Astana», определила, оценивая его качество, одна из профильных датских компаний.





Пропускная способность спроектированного ПК «Институт Казгипроводхоз» реконструируемого участка коллектора составляет 5,49 м³/с.





Для модернизации стратегически важного объекта ЖКХ Алматы на первом этапе было выделено 946 млн. тенге из городского бюджета. На сегодняшний день подобные расходы способно нести только государство.













Система водоотведения Алматы является крупнейшей в стране. В среднем 380 тыс м³/сутки городских стоков ежедневно проходят полную механическую и биологическую очистку на городской станции аэрации, с последующим отведением очищенной воды в накопитель «Сорбулак» и ПКС «Сорбулак», где она частично используется для орошения технических культур.





Одна из важнейших участков этой системы – состоящий из 3-х самостоятельных веток загородный коллектор, через который тысячи кубов городских стоков попадают в очистные сооружения для дальнейшей переработки.





Модернизация системы канализационных очистных сооружений сточных вод Алматы, с внедрением в данный процесс энергосберегающих технологий, продолжается.





В настоящее время ведутся работы по оценке состояния загородных канализационных коллекторов, а также готовится проектно-сметная документация на реконструкцию остальных его сегментов. Это необходимо для повышения надежности системы водоотведения мегаполиса.