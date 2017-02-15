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Елизавета II заплатит 30 тыс. фунтов в год за ведение своего Twitter

15 февраля 2017, 14:19

Объявление о поиске нового сотрудника размещено на официальном сайте королевы Великобритании.


Королева предлагает "присоединиться к быстро развивающейся и динамичной команде" и обещает новому специалисту обучение и личностный рост, пишет британская The Sun, передает Life.ru.

Кроме ведения микроблога в соцсети Twitter сотрудник по цифровым коммуникациям будет публиковать посты о визитах королевы Великобритании, мероприятиях, в которых она участвует, и новостях из жизни королевской семьи в сети Facebook и выкладывать видео на YouTube.

Кроме заработной платы в 30 тыс. фунтов (2,1 млн руб.) сотрудник получит полный пакет социальных льгот.

Сейчас на "твиттер" Елизаветы II @RoyalFamily подписано 2,77 млн человек.

Денис Яковлев
Фото Global Look Press

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