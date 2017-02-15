Елизавета II заплатит 30 тыс. фунтов в год за ведение своего Twitter
15 февраля 2017, 14:19
Объявление о поиске нового сотрудника размещено на официальном сайте королевы Великобритании.
Королева предлагает "присоединиться к быстро развивающейся и динамичной команде" и обещает новому специалисту обучение и личностный рост, пишет британская The Sun, передает Life.ru.
Кроме ведения микроблога в соцсети Twitter сотрудник по цифровым коммуникациям будет публиковать посты о визитах королевы Великобритании, мероприятиях, в которых она участвует, и новостях из жизни королевской семьи в сети Facebook и выкладывать видео на YouTube.
Кроме заработной платы в 30 тыс. фунтов (2,1 млн руб.) сотрудник получит полный пакет социальных льгот.
Сейчас на "твиттер" Елизаветы II @RoyalFamily подписано 2,77 млн человек.
Денис Яковлев
Фото Global Look Press
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4844315-de3b9f8f646515c45c778035460e374e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...