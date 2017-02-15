В Астане оштрафован арендатор квартиры, выбрасывавший мусор из окна 5 этажа
15 февраля 2017, 14:21
Штраф составил почти 23 тыс тенге.
13 февраля примерно в 20:39 часов от жителя дома №35 по ул. Бокейхана (бывшая ул. Енбекшилер) поступило сообщение о том, что с верхних этажей неизвестные постоянно выбрасывают бытовой мусор, передает Zakon.kz со ссылкой на Местную полицейскую службу ДВД Астаны.
Сотрудниками Местной полицейской службой УВД района «Есиль» в ходе поквартирного обхода установлено, что мусор из окна 5 этажа выбрасывал 29-летний мужчина. Квартиру он снимает. А свой поступок объяснил тем, что «не хотел выходить на улицу».
"В отношении гр.К. составлен административный протокол по статье 434 части 1 «Мелкое хулиганство» КРКоАП. Судьей Специализированного межрайонного административного суда Астаны в отношении гр.К., наложен административный штраф в размере 10 МРП (22 690 тенге)", - сообщили в Местной полиции.
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