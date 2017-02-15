Alpine показала сверхлегкие кресла нового купе

Возрожденная компанией Renault спортивная марка Alpine Cars показала кресла, которые будут установлены в ее новую модель – первую за два с лишним десятилетия. В кратком пресс-релизе автопроизводитель сообщил, что сиденье весит всего 13,1 кг, отличается развитой боковой поддержкой и позволяет водителю чувствовать себя единым целым с автомобилем.





Ранее в этом году стало известно, что среднемоторное заднеприводное купе Alpine получит алюминиевые кузов и шасси. Хотя многие детали еще не раскрыты – премьера состоится только в следующем месяце на Женевском автосалоне – компания еще в декабре начала принимать заказы на машины из первой партии Première Edition, взимая предоплату в 2 тысячи евро. Полная цена составит 55-60 тысяч евро в зависимости от комплектации, первые покупатели получат свои автомобили в конце этого года.





По предварительным данным новая модель будет называться Alpine A120. Ее концептуальные предвестники – Alpine Celebration и Alpine Vision – были представлены публике в 2015-2016 годах. Подтверждено, что двухдверка будет развивать 100 км/ч за 4,5 секунды, но благодаря какому мотору – не сообщается. Предположительно, это будет 1,8-литровая турбочетверка мощностью в 250-300 л.с., сделанная из 1,6-литрового мотора от Renault Clio RS. Выйдя на рынок, Alpine A120 составит конкуренцию Porsche 718 Cayman и Alfa Romeo 4C.



