Бывший чемпион UFC Брок Леснар завершил карьеру в ММА после провала допинг-теста

Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе американец Брок Леснар завершил карьеру в смешанных единоборствах после годичной дисквалификации за допинг. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на представителя спортсмена.





Антидопинговое агентство США и Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировали легендарного бойца на год после того, как он провалил допинг-тест перед UFC200. MMA Fighting сообщает, что Брок Леснар провел переговоры с руководством UFC, сообщив, что переходит в рестлинг. Ожидается, что он выступит в Wrestlemania 33. Леснар пока не делал никаких официальных заявлений.





В рамках смешанных единоборств американец провел восемь поединков, одержав победы в шести из них. Последний бой в ММА он провел против голландца Алистера Оверима в декабре 2011 года, потерпев поражение техническим нокаутом.



