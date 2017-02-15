Председатель Национального Банка РК выступил с докладом в Мажилисе Парламента РК

В Казахстане макроэкономические параметры пересмотрены в позитивную сторону Д. Акишев Ключевой фактор обеспечения макроэкономической стабильности в текущих условиях координация денежно кредитной политики Национального Банка и фискальной политики Правительства . Об этом заявил сегодня Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, выступая с докладом в Мажилисе Парламента РК. По его словам, « макроэкономические параметры на ближайшие годы пересмотрены в позитивную сторону и совместно отработаны с Правительством » . « Считаю, что значительных внешних шоков в 2017 году произойти не долж но. Если цена на нефть будет колебаться от 40 до 60 долларов за баррель, то у нас все будет нормально. Прогнозы Правительства при формировании бюджета на 2017 - 2019 годы свидетельствуют, что экономика Казахстана име ет значительный запас прочности» ,сообщи л Д. Акишев. Отметим, что сегодня в Парламенте РК состоялось обсуждение законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2017 - 2019 годы». В свою очередь, Г лава НБРК подчеркнул, что Национальный Банк поддерживает параметры, заложенные в проекте Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2017 - 2019 годы».

Национальный Банк продолжит реализацию принципов инфляционного таргетирования - Д. Акишев Об этом сообщил Председатель НБРК Данияр Акишев, выступая сегодня с докладом в Парламенте РК по вопросам изменений в законопроект «О республиканском бюджете на 2017 - 2019 годы». « Основной целью Национального Банка является обеспечение стабильности цен. Инфляция по итогам января 2017 года вернулась в коридор 6 - 8%, так как составляет 7,9% в годовом выражении. По нашим прогнозам, уровень инфляции в 2017 году при отсутствии шоков будет находиться внутри коридора, определенного Правительством и Национальным Банком. Задача по поэтапному снижению инфляции до 3 - 4% в среднесрочном период е станет для нас приоритетной» , - отметил Д. Акишев. При этом, по его словам, Национальный Банк будет способствовать долгосрочному экономическому росту путем поиска оптимального баланса между целям и по инфляции и макроэкономической стабильностью.

Также Глава Нацбанка не исключил снижение базовой ставки в 2017 году. « Базовая ставка в 2016 году была снижена с 17% до 12%. Существует высокая вероятность дальнейшего снижения базовой ставки в 2017 году» , констатировал Д. Акишев, добавив, что «основной акцент работы Национального Банка направлен на формирование рыночных процентных ставок на денежном рынке» . Д. Акишев: На валютном рынке Казахстана наблюдается стабильность В настоящее время на валютном рынке наблюдается стабильность. Более того, курс тенге укрепляется в ответ на улучшение внешних экономических условий. Об этом депутатам Мажилиса Парламента РК сообщил Председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев, выступая се годня с докладом п о вопросам изменений в законопроект «О республиканском бюджете на 2017 - 2019 годы». « После перехода на режим свободно плавающего обменного курса и адаптации субъектов экономики к новым условиям обменный курс соответствует объективным факторам и обеспечивае т конкурентоспособность наших производителей. Все это происходит на фоне отсутствия вмешательства Национального Банка на валютном рынке. Мы не проводим интервенции с сентября 2016 года», - подчеркнул Д. Акишев. По его словам, подобная политика позволяет сохранять золотовалютные резервы. Так, как сообщил Г лава Нацбанка, на конец января общие резервы страны, включая валютные активы Нацфонда, достигли почти 92 млрд. долл. « Это уже выше уровня конца 201 5 года» , - резюмировал он . Меры Нацбанка по повышению привлекательности тенговых инструментов показали свою эффективность В 2016 году достигнут значительный прогресс в увеличении доли национальной валюты тенге как средства накопления, расчетов и измерителя стоимости активов. Об этом в ходе сво его выступления в Мажилисе Парламена РК сегодня сообщил Председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев. По его словам, за 2016 год депозиты в тенге выросли на 3,3 трлн. тенге, в иностранной валюте - снизились на 1,1 трлн. тенге. « Уровень долларизации всех депозитов с максимального уровня в 70% снизился до 55%, а по депозитам физических лиц - с 80% до 62%, - отметил Д. Акишев. - Этому способствовали стабилизация на валютном рынке и меры Нацбанка по повышению привлекательности тенговых инструментов» . Кредитование малого бизнеса увеличилось более чем на 1 трлн. тенге - Нацбанк РК Объем кредитов банков экономике за 2016 год увеличился на 1,5% до 12,9 трлн. тенге. Об этом сообщил сегодня Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, выступая сегодня с докладом в Мажилисе Парламента РК. При этом, по его словам, произошли существенные структурные изменения в кредитовании. Так, кредитование малого бизнеса увеличилось более чем на 1 трлн. тенге. « Рост их доли в кредитном портфеле достиг максималь ного значения в 24%. То есть каждый 4 - ый тенге был выдан банками мал ому предпринимательству» , - конкретизировал он. Также Г лава Нацбанка отметил, что активизировалось кредитование в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, торговле. « Теперь нашей задачей является более уверенная траектория роста кредитования в целом по экономике, - заявил Д. Акишев. - Восстановление кредитной активности банковского сектора потребует времени. Необходима «перезагрузка» финансового сектора страны. Эти направления определены Главой государства в Послании, и мы уже начали соответствующую работу» .