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Новости за сегодня

Председатель Национального Банка РК выступил с докладом в Мажилисе Парламента РК

 

В Казахстане макроэкономические параметры пересмотрены в позитивную  сторону  Д. Акишев Ключевой фактор обеспечения макроэкономической стабильности в текущих  условиях   координация денежно  кредитной политики Национального Банка и  фискальной политики Правительства . Об этом заявил сегодня Председатель  Национального Банка РК Данияр Акишев,  выступая с докладом в Мажилисе Парламента  РК. По его словам, « макроэкономические параметры на ближайшие годы  пересмотрены в позитивную сторону и совместно отработаны с  Правительством » .  « Считаю, что значительных внешних шоков в  2017 году произойти не долж но. Если цена  на нефть будет колебаться от 40 до 60 долларов за баррель, то у нас все будет нормально.  Прогнозы Правительства при формировании бюджета на 2017 - 2019 годы  свидетельствуют, что экономика Казахстана име ет значительный запас прочности» ,сообщи л Д. Акишев. Отметим, что сегодня в Парламенте РК состоялось обсуждение законопроекта «О  внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском  бюджете на 2017 - 2019 годы». В свою очередь, Г лава НБРК подчеркнул, что Национальный  Банк поддерживает параметры, заложенные в проекте Закона Республики Казахстан «О  республиканском бюджете на 2017 - 2019 годы».  

Национальный Банк продолжит реализацию принципов инфляционного  таргетирования  - Д. Акишев Об  этом сообщил Председатель НБРК Данияр Акишев, выступая сегодня с  докладом в Парламенте РК по вопросам изменений в законопроект «О республиканском  бюджете на 2017 - 2019 годы». « Основной целью Национального Банка является обеспечение стабильности цен.  Инфляция по итогам января 2017 года вернулась в коридор 6 - 8%, так как составляет 7,9%  в годовом выражении. По нашим прогнозам, уровень инфляции в 2017 году при  отсутствии шоков будет находиться внутри коридора, определенного Правительством и  Национальным Банком. Задача по  поэтапному снижению инфляции до 3 - 4% в  среднесрочном период е станет для нас приоритетной» ,  - отметил Д. Акишев. При этом, по его словам, Национальный Банк будет способствовать долгосрочному  экономическому росту путем поиска оптимального баланса между целям и по инфляции и  макроэкономической стабильностью.  

Также Глава Нацбанка не исключил снижение базовой ставки в 2017 году. « Базовая  ставка в 2016 году была снижена с 17% до 12%. Существует высокая вероятность  дальнейшего снижения базовой ставки в 2017 году» ,   констатировал Д. Акишев, добавив,  что «основной акцент работы Национального Банка направлен на формирование  рыночных процентных ставок на денежном рынке» . Д. Акишев: На валютном рынке Казахстана наблюдается стабильность  В настоящее время на валютном  рынке наблюдается стабильность. Более того,  курс тенге укрепляется в ответ на улучшение внешних экономических условий. Об этом  депутатам Мажилиса Парламента РК сообщил Председатель Национального Банка  Казахстана Данияр Акишев, выступая се годня с докладом п о вопросам изменений в  законопроект «О республиканском бюджете на 2017 - 2019 годы». « После перехода на режим свободно плавающего обменного курса и адаптации  субъектов экономики к новым условиям обменный курс соответствует объективным  факторам и обеспечивае т конкурентоспособность наших производителей. Все это  происходит на фоне отсутствия вмешательства Национального Банка на валютном рынке.  Мы не проводим интервенции с сентября 2016 года»,  - подчеркнул Д. Акишев. По его  словам, подобная политика позволяет сохранять золотовалютные резервы. Так, как  сообщил Г лава Нацбанка, на конец января общие резервы страны, включая валютные  активы Нацфонда, достигли почти 92 млрд. долл. « Это уже выше уровня конца 201 5 года» ,  - резюмировал он . Меры Нацбанка по повышению привлекательности тенговых инструментов  показали свою эффективность В 2016 году достигнут значительный прогресс в увеличении доли национальной  валюты тенге как средства накопления, расчетов и измерителя стоимости активов. Об  этом в ходе сво его выступления в Мажилисе Парламена РК сегодня сообщил  Председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев.  По его словам, за 2016 год депозиты в тенге выросли на 3,3 трлн. тенге, в  иностранной валюте  - снизились на 1,1 трлн. тенге. « Уровень долларизации всех  депозитов с максимального уровня в 70% снизился до 55%, а  по депозитам физических  лиц  - с 80% до 62%,  - отметил Д. Акишев.  - Этому способствовали стабилизация на  валютном рынке и меры Нацбанка по повышению привлекательности тенговых  инструментов» . Кредитование малого бизнеса увеличилось более чем на 1 трлн. тенге - Нацбанк РК Объем кредитов банков экономике за 2016 год увеличился на 1,5% до 12,9 трлн.  тенге. Об этом сообщил сегодня Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев,  выступая  сегодня с докладом в Мажилисе Парламента РК. При этом, по его словам, произошли существенные структурные изменения в  кредитовании. Так, кредитование малого бизнеса увеличилось более чем на 1 трлн. тенге.  « Рост их доли в кредитном портфеле достиг максималь ного значения в 24%. То есть  каждый 4 - ый тенге был выдан банками мал ому предпринимательству» ,  - конкретизировал он. Также Г лава Нацбанка отметил, что активизировалось кредитование в  обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, торговле.  « Теперь нашей  задачей является более уверенная траектория роста кредитования в целом по экономике,  - заявил Д. Акишев.  - Восстановление кредитной активности банковского сектора  потребует времени. Необходима «перезагрузка» финансового сектора страны. Эти  направления определены Главой государства в Послании, и мы уже начали  соответствующую работу» .

15 февраля 2017, 14:29
Источник, интернет-ресурс: *Национального Банка РК

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