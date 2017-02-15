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Пьяный посетитель кафе в Павлодаре напал на полицейского

15 февраля 2017, 14:43

Подозреваемому грозит штраф до 100 МРП, либо арест на срок до 45 суток.


За неповиновение законным требованиям полицейского водворен в ИВС Щербактинского отдела внутренних дел 32-летний местный житель, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.

Находясь в одном из районных кафе, мужчина, изрядно выпив, стал грубить работникам заведения, выражаться нецензурной бранью в адрес посетителей, на просьбы покинуть кафе, кричал и требовал спиртное.

По тревожному сигналу срочно был направлен наряд дорожно– патрульной полиции.

Полицейские попросили дебошира пройти с ним в районный отдел полиции. Мужчина не подчинился законным требованиям полицейских, продолжал выражаться нецензурной бранью. Полагая, что ему ничего не будет за свои действия, он грубо оттолкнул сотрудника и порвал его форму.

В настоящее время по факту неповиновения представителю власти начато досудебное расследование по ст.379 УК РК.

фото: Правда.Ру


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