Пьяный посетитель кафе в Павлодаре напал на полицейского

Подозреваемому грозит штраф до 100 МРП, либо арест на срок до 45 суток.

За неповиновение законным требованиям полицейского водворен в ИВС Щербактинского отдела внутренних дел 32-летний местный житель, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.





Находясь в одном из районных кафе, мужчина, изрядно выпив, стал грубить работникам заведения, выражаться нецензурной бранью в адрес посетителей, на просьбы покинуть кафе, кричал и требовал спиртное.





По тревожному сигналу срочно был направлен наряд дорожно– патрульной полиции.





Полицейские попросили дебошира пройти с ним в районный отдел полиции. Мужчина не подчинился законным требованиям полицейских, продолжал выражаться нецензурной бранью. Полагая, что ему ничего не будет за свои действия, он грубо оттолкнул сотрудника и порвал его форму.





В настоящее время по факту неповиновения представителю власти начато досудебное расследование по ст.379 УК РК.





фото: Правда.Ру



