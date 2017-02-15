Пьяный посетитель кафе в Павлодаре напал на полицейского
15 февраля 2017, 14:43
Подозреваемому грозит штраф до 100 МРП, либо арест на срок до 45 суток.
За неповиновение законным требованиям полицейского водворен в ИВС Щербактинского отдела внутренних дел 32-летний местный житель, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.
Находясь в одном из районных кафе, мужчина, изрядно выпив, стал грубить работникам заведения, выражаться нецензурной бранью в адрес посетителей, на просьбы покинуть кафе, кричал и требовал спиртное.
По тревожному сигналу срочно был направлен наряд дорожно– патрульной полиции.
Полицейские попросили дебошира пройти с ним в районный отдел полиции. Мужчина не подчинился законным требованиям полицейских, продолжал выражаться нецензурной бранью. Полагая, что ему ничего не будет за свои действия, он грубо оттолкнул сотрудника и порвал его форму.
В настоящее время по факту неповиновения представителю власти начато досудебное расследование по ст.379 УК РК.
фото: Правда.Ру
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4844322-294474d484a65abbfef6146dd512b3c3
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...