Бывший комментатор, уволенный за высказывание в адрес Винус Уильямс, подал в суд на ESPN
15 февраля 2017, 14:45
Телекомментатор Даг Адлер в прямом эфире назвал американскую теннисистку гориллой, после чего был уволен за расизм
Бывший комментатор спортивного телеканала ESPN Даг Адлер, уволенный за расистское высказывание в адрес американской теннисистки Винус Уильямс, подал в суд на телекомпанию. Об этом сообщает ESPN.
Адлер был уволен за комментарий во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии между Уильямс и швейцаркой Штефани Фегеле, пишет ТАСС.
"Винус предстала во всей своей красе, - заявил он во время эфира. - Вы видите, как она на приеме заходит в корт и включает эффект гориллы".
Руководство телеканала после жалобы теннисистки и телезрителей посчитало это высказывание расистским и уволило комментатора.
Адлер требует через суд выплаты компенсации, поскольку после этой истории его отказываются принимать на работу. В иске он отметил, что произнес слово guerrilla (партизан), а не gorilla, которое произносится аналогично. Он подчеркнул, что "Guerrilla tennis" - название известной рекламы производителя спортивной одежды 1990-х с участием звезд тенниса Андре Агасси и Пита Сампраса.
"Эта фраза часто используется теми, кто разбирается в теннисе и активно следит за спортом", - заявил юрист Адлера. Однако сразу после инцидента комментатор не отрицал, что сказал слово "горилла", заявив, что "случайно выбрал неправильное слово для описания игры теннисистки".
Фото © EPA/LYNN BO BO
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com