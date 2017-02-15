Бывший комментатор, уволенный за высказывание в адрес Винус Уильямс, подал в суд на ESPN

15 февраля 2017, 14:45

Телекомментатор Даг Адлер в прямом эфире назвал американскую теннисистку гориллой, после чего был уволен за расизм


Бывший комментатор спортивного телеканала ESPN Даг Адлер, уволенный за расистское высказывание в адрес американской теннисистки Винус Уильямс, подал в суд на телекомпанию. Об этом сообщает ESPN.
Адлер был уволен за комментарий во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии между Уильямс и швейцаркой Штефани Фегеле, пишет ТАСС.

"Винус предстала во всей своей красе, - заявил он во время эфира. - Вы видите, как она на приеме заходит в корт и включает эффект гориллы".

Руководство телеканала после жалобы теннисистки и телезрителей посчитало это высказывание расистским и уволило комментатора.

Адлер требует через суд выплаты компенсации, поскольку после этой истории его отказываются принимать на работу. В иске он отметил, что произнес слово guerrilla (партизан), а не gorilla, которое произносится аналогично. Он подчеркнул, что "Guerrilla tennis" - название известной рекламы производителя спортивной одежды 1990-х с участием звезд тенниса Андре Агасси и Пита Сампраса.

"Эта фраза часто используется теми, кто разбирается в теннисе и активно следит за спортом", - заявил юрист Адлера. Однако сразу после инцидента комментатор не отрицал, что сказал слово "горилла", заявив, что "случайно выбрал неправильное слово для описания игры теннисистки".

Фото © EPA/LYNN BO BO


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