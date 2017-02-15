Бывший комментатор, уволенный за высказывание в адрес Винус Уильямс, подал в суд на ESPN

Телекомментатор Даг Адлер в прямом эфире назвал американскую теннисистку гориллой, после чего был уволен за расизм

Бывший комментатор спортивного телеканала ESPN Даг Адлер, уволенный за расистское высказывание в адрес американской теннисистки Винус Уильямс, подал в суд на телекомпанию . Об этом сообщает ESPN.

Адлер был уволен за комментарий во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии между Уильямс и швейцаркой Штефани Фегеле, пишет ТАСС





"Винус предстала во всей своей красе, - заявил он во время эфира. - Вы видите, как она на приеме заходит в корт и включает эффект гориллы".





Руководство телеканала после жалобы теннисистки и телезрителей посчитало это высказывание расистским и уволило комментатора.





Адлер требует через суд выплаты компенсации, поскольку после этой истории его отказываются принимать на работу. В иске он отметил, что произнес слово guerrilla (партизан), а не gorilla, которое произносится аналогично. Он подчеркнул, что "Guerrilla tennis" - название известной рекламы производителя спортивной одежды 1990-х с участием звезд тенниса Андре Агасси и Пита Сампраса.





"Эта фраза часто используется теми, кто разбирается в теннисе и активно следит за спортом", - заявил юрист Адлера. Однако сразу после инцидента комментатор не отрицал, что сказал слово "горилла", заявив, что "случайно выбрал неправильное слово для описания игры теннисистки".





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