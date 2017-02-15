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Вышел клип на песню «Ленинграда» от режиссера «Хардкора»

15 февраля 2017, 14:52

Музыкальная группа «Ленинград» опубликовала на своем YouTube-канале клип на песню «Кольщик».


Кадры в ролике следуют в обратном порядке. Режиссером видео выступил Илья Найшуллер, передает Lenta.ru.

21 декабря в сети появился клип на песню «Ленинграда» «Начинаем отмечать!», которая стала саундтеком к фильму «Елки 5». Автор картины Тимур Бекмамбетов выступил режиссером ролика.

В апреле 2016-го в прокат вышел фильм Найшуллера «Хардкор». По словам создателей, лента стала первым в истории кино полнометражным боевиком, полностью снятым от первого лица.


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