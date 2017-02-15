Новый Lexus LS стал гибридом
15 февраля 2017, 14:55
Мировая премьера автомобиля состоится в марте на Женевском автосалоне.
Lexus LS пятого поколения, дебютировавший в начале этого года в Детройте, получил гибридную модификацию. Мировая премьера автомобиля состоится в марте на Женевском автосалоне.
На данный момент Lexus сообщил только название новинки – LS 500h. Это позволяет нам предположить, что ее силовая установка будет примерно такой же, как у купе LC 500h, представленного на выставке в Женеве годом ранее.
LS и LC – соплатформенники: обе модели построены на заднеприводной модульной платформе GA-L. При этом стандартные модели LS 500 и LC 500 имеют различные силовые установки: седан оснащен новым 3,5-литровым 415-сильным твин-турбо V6, а на купе устанавливается 5,0-литровый 467-сильный V8 как у спортивных RC F и GS F. Оба двигателя сочетаются с новейшим 10-ступенчатым автоматом. В гибриде LC 500h использованы 3,5-литровый 295-сильный V6 и 60-сильный электромотор, а вместо 10-ступенчатого автомата – четырехступенчатый. Каким ДВС снабдят LS 500h – пока не ясно. Отметим, что бензоэлектрическая версия имелась и у Lexus LS предыдущего поколения – мы в CarTimes.ru тестировали ее в 2014 году.
Помимо LS 500h, на подиуме «Лексуса» в Женеве будут показаны гоночный RC F GT3, а также купе LC, RC и RC F и кроссоверы RX и NX.
Текст: Александр Орехов
Фото: Lexus
Via cartimes
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