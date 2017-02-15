Руины разрушенной мечты: как выглядит Рио-де-Жанейро через полгода после Олимпиады

Британское издание The Guardian опубликовало материал о том, как выглядят объекты Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, сообщает Zakon.kz





Спустя шесть месяцев после проведения Олимпиады практически вся олимпийская инфраструктура, на которую было потрачено 7 миллиардов реалов находится в плачевном состоянии.





Ранее в связи с неуплатой долгов в январе был обесточен легендарный стадион "Маракана", плавательный олимпийский бассейн пересох, а от поля для гольфа остались лишь рытвины, в запустении находятся велодром и теннисный центр.





На организацию Олимпиады в Рио потрачено 10 миллиардов долларов, 90 процентов этой суммы — деньги налогоплательщиков.



