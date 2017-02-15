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Между Министерством по делам религий и гражданского общества и ДУМК подписано соглашение

15 февраля 2017, 15:09

В основе соглашения лежит тесное сотрудничество министерства с ДУМК.


Сегодня в Астане подписано Соглашение о сотрудничестве между Министерством по делам религий и гражданского общества РК и Духовным управлением мусульман Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как отметил министр Нурлан Ермекбаев, что Духовное управление мусульман Казахстана способствует укреплению стабильности в религиозной сфере посредством проведения просветительской работы, предостережения верующих от идей деструктивных религиозных течений.

- Мы будем тесно сотрудничать с Духовным управлением в мероприятиях, направленных на усиление эффективности государственной политики в сфере религий, - акцентировал внимание министр. - Именно это лежит в основе подписания соглашения».
Нурлан Ермекбаев обозначил нацеленность министерства на организацию с муфтиятом совместной работы по проведению мероприятий, направленных на профилактику распространения религиозного экстремизма, осуществление дополнительных шагов для духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения и привлечения для этого религиозных объединений в рамках мероприятий по обеспечению безопасности общества, о которых сказано в Послании главы государства народу Казахстана в этом году.

По мнению Верховного муфтия Ержан кажы Малгажыулы, «соглашение ориентирует муфтият на налаживание тесного взаимодействия с государством по актуальным вопросам религиозной сферы». Он считает, что данное соглашение предоставляет возможность эффективно проводить информационно-разъяснительную работу по профилактике религиозного экстремизма и терроризма посредством культивации традиционных духовных ценностей среди разных социальных групп, в том числе среди молодежи. Совместная с уполномоченным органом в сфере религий работа является основой формирования у молодежи духовных ценностей, соответствующих принципам светского государства, заключил глава ДУМК.





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